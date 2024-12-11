台中北屯機捷特區：中台灣房地產新引擎

圖／臺中市政府地政局

中台灣近期最具發展潛力的焦點「機捷特區」，擁有極為稀少的捷運綠線與台鐵雙重大眾運輸交通利多，可輕鬆銜接台74快速道路與國道4號匝道，由捷運北屯總站、舊社站、捷運台鐵共構的松竹站及台鐵頭家厝站共同構成環繞全區的行人友善步行距離，讓通勤便利性成為其核心優勢。

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機捷特區與緊鄰單元十二重劃區形成共同生活圈，目前已有國際連鎖商場Costco、壽司郎、寶雅、全聯、築間、大地廣場、總站夜市及興建中的統一集團複合式商場積極佈局，不久可望導入星巴克等眾多指標品牌進駐，提供居民購物、娛樂與休閒的便利選擇。此外，眾多私立連鎖幼兒園業者看好該區未來青年育兒族群人口增長潛力，紛紛搶先卡位拓點，銀行業更已摩肩擦踵規畫進駐，機捷特區嶄新且現代化的特色建築群構成現代化都會景觀天際線，加上日漸完備的生活機能，已成為眾多購屋族的熱門首選。

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尤為亮眼就是機捷特區綠地廊帶規劃，捷運北屯總站前綠意盎然的陽光草地，連結公園綠地與敦富路等開放空間綠帶，延續連接至西側與潭子區相鄰的水岸步道與自行車道系統廊帶，已成為銀髮族群每天早晚時刻，最熟悉的鄰里交流運動場所，這些相互接續的空間綠帶有如都會之森，更進一步提升了健康友善的居住條件，提供居民現代化高品質的居住環境。

機捷特區的快速崛起，源於全面到位的交通建設、都市規劃與生活機能。卓越不動產估價師聯合事務所楊祥銘所長預測，機捷特區未來將進一步成為北台中的城市發展核心，其房市潛力值得長期關注，該區域未來勢必在台中都會發展占據重要地位。

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