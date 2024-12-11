快訊

新聞幕後／雙城論壇辦不辦 都是陸委會說了算

美人計是侮辱！腳踩PRADA出庭 最美電競女董座直呼：我是獨立女性

南韓總統府拒配合搜查 調查官對峙4小時無法進入

台中北屯機捷特區：中台灣房地產新引擎

文／ 臺中市政府地政局

圖／臺中市政府地政局
圖／臺中市政府地政局

中台灣近期最具發展潛力的焦點「機捷特區」，擁有極為稀少的捷運綠線與台鐵雙重大眾運輸交通利多，可輕鬆銜接台74快速道路與國道4號匝道，由捷運北屯總站、舊社站、捷運台鐵共構的松竹站及台鐵頭家厝站共同構成環繞全區的行人友善步行距離，讓通勤便利性成為其核心優勢。

圖／臺中市政府地政局
圖／臺中市政府地政局

機捷特區與緊鄰單元十二重劃區形成共同生活圈，目前已有國際連鎖商場Costco、壽司郎、寶雅、全聯、築間、大地廣場、總站夜市及興建中的統一集團複合式商場積極佈局，不久可望導入星巴克等眾多指標品牌進駐，提供居民購物、娛樂與休閒的便利選擇。此外，眾多私立連鎖幼兒園業者看好該區未來青年育兒族群人口增長潛力，紛紛搶先卡位拓點，銀行業更已摩肩擦踵規畫進駐，機捷特區嶄新且現代化的特色建築群構成現代化都會景觀天際線，加上日漸完備的生活機能，已成為眾多購屋族的熱門首選。

圖／臺中市政府地政局
圖／臺中市政府地政局

尤為亮眼就是機捷特區綠地廊帶規劃，捷運北屯總站前綠意盎然的陽光草地，連結公園綠地與敦富路等開放空間綠帶，延續連接至西側與潭子區相鄰的水岸步道與自行車道系統廊帶，已成為銀髮族群每天早晚時刻，最熟悉的鄰里交流運動場所，這些相互接續的空間綠帶有如都會之森，更進一步提升了健康友善的居住條件，提供居民現代化高品質的居住環境。

機捷特區的快速崛起，源於全面到位的交通建設、都市規劃與生活機能。卓越不動產估價師聯合事務所楊祥銘所長預測，機捷特區未來將進一步成為北台中的城市發展核心，其房市潛力值得長期關注，該區域未來勢必在台中都會發展占據重要地位。

(臺中市政府地政局 廣告)

相關新聞

更貼近市民的「心」！新北市再新增兩處心衛中心

「健康的心理狀態，是生活幸福指南！」新北市政府一直以來十分重視心理健康議題，為了更貼近每一位市民，讓每位市民都能夠享有在地、可近性的心理衛生服務，於113年11月11日正式啟動第五處蘆洲區及第六處淡水

班班有鮮乳若難執行將調整　卓榮泰：下周會有最後決定

班班有鮮乳政策挨批荒腔走板，行政院長卓榮泰今指出，中央願以經費協助地方政府推動政策，但如果地方政府覺得執行困難、學校人力...

聯合報年度代表字「貪」 韓國瑜：十步內有芳草也有雜草

立法院長韓國瑜今天接見全國好人好事獲獎代表時表示，正所謂「十步之內必有芳草」，因此能在周遭近距離內找到善心人士，但他感嘆...

小琉球遊客爆量衝擊珊瑚生態 監院糾正海委會等4機關

監察院今天表示，小琉球沿海珊瑚礁生態系長期遭人為活動破壞，珊瑚覆蓋率平均僅1成，主管機關評估遊憩承載量時沒有考量對海洋生...

勞動部公務員之死重啟調查公布 洪申翰：這就是霸凌

•勞動部吳姓公務員之死，引爆國人怒火，賴清德總統、行政院長卓榮泰更為此向國人道歉。勞動部日前重啟調查，今天召開重啟調查報告記者會，公布調查結果。勞動部長洪申翰親自對外說明，他指出，這就是霸凌。重啟調查完整報告出爐。

加薪到最低工資1.1倍 劉世芳：內政部約聘僱月薪3.1K起

行政院長卓榮泰日前提出加薪引擎、薪資透明化、中小企業賦能等3大方向，盼由政府部門起頭增加薪水。內政部長劉世芳今慰問進駐內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。