卓榮泰：政府不能漠視缺工 優先進用本勞是不變定律

勞團關注政府是否將有條件開放服務業引進外籍移工，行政院長卓榮泰今天表示，政府不能漠視缺工現象，但在處理過程，保障本國勞工、優先進用本國勞工是政府永遠不變的定律。

全國商業總會昨天與卓榮泰及各部會官員座談時，爭取服務業引進外籍移工。卓榮泰會中答覆，政府將在明年農曆年後提出全國性勞工政策，回應各界需求，期盼同時提升國內勞工薪資並適度引進外籍移工。

針對勞團質疑政府選擇站在資方立場，卓榮泰今天出席「IT Matters Awards」頒獎典禮前受訪表示，國內的百工百業缺工是普遍存在現象，政府不能漠視或是不願意去面對，同時，政府近年來連續多年調整最低工資，並全面性照顧勞工基本權利，「這兩者之間，政府必須要取得更高的折衷與平衡點」。

卓榮泰說，他交付給新任勞動部長洪申翰的任務之一，就是希望勞動部能夠就各個產業的需求、國家的整體發展需求，提出一套全面性、全國的勞工政策，當中就包含對於缺工問題的面對與解決，移工是其中一部分。

卓榮泰強調，對於如何補充國內勞動人力不足，政府在討論過程或是處理邏輯上有一個不變的定律，就是「保障本國勞工、優先進用本國勞工」，後續也會持續對外溝通，相信這種溝通有助於台灣塑造好的勞工職場環境，也有助於全國產業跟經濟發展。