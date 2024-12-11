班班有鮮乳若難執行將調整　卓榮泰：下周會有最後決定

班班有鮮乳政策挨批荒腔走板，行政院長卓榮泰今指出，中央願以經費協助地方政府推動政策，但如果地方政府覺得執行困難、學校人力不足、家長有疑慮，學生也不一定歡迎的話，政府可以透過其他方式幫助學生獲得營養、幫助酪農產銷奶製品，預計下周會有最後決定。

卓榮泰先前坦言，政策推出時欠缺思慮，已要求明年從長計議。新年度將至，地方政府拋出希望由中央統一採購配送，或是直接發給家長兌換券，就待行政院回應，農業部則建議將來擬由中央提供預算，地方政府視實際需求執行，但仍未與地方達成共識。

對此，卓榮泰今天出席「IT Matters Awards」頒獎典禮前受訪指出，過去訂定政策時，是由農業部、教育部合力發想及執行，但他認為此政策應該回歸地方自治事項，如果未來這項工作要持續進行，中央預計補助足夠經費，讓地方政府自行以團膳方式執行，應該會比現在更順暢。

不過，卓榮泰也提到，如果地方政府覺得執行上仍有困難、學校人力不足、家長有疑慮、學生也不一定歡迎的話，中央將與地方再次溝通，也可以改變其他方式，幫助學生獲得營養、酪農產銷奶製品。他預告，下周將會有最後決定。