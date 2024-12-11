聯合報年度代表字「貪」 韓國瑜：十步內有芳草也有雜草

立法院長韓國瑜今天接見全國好人好事獲獎代表時表示，正所謂「十步之內必有芳草」，因此能在周遭近距離內找到善心人士，但他感嘆，看到聯合報選出2024年的代表字是「貪」，因此，他聯想到十步之內是不是也會有雜草？這讓人不得不警惕與檢討。

韓國瑜今天上午在立法院接見「中華民國表揚好人好事運動協會」理事長陳昆和及113年度全國好人好事獲獎代表羅英弘等一行。韓國瑜致詞時首先表示，世界上有三種人令人感佩在心，一是宗教家，能夠自渡渡人；二是教育家，能夠春風化雨渡下一代；第三則是慈善家，送人玫瑰，手留餘香。

韓國瑜提到，今天在座32位好人好事代表，每一個人背後都有許多感人的故事，不光是心動，更寶貴的是行動。因此，他看到各位好人好事代表來到立法院感到特別高興。

韓國瑜接著表示他時常看到許多天災、人禍、讓人感動的小故事，甚或讓人覺得心酸的事。但凡人心有善念，心都會為之一動，覺得難過而願意幫忙，然而心動跟行動之間總有距離。在座得獎人不光是心動，而且還有行動，善心益舉實在讓人感動。

韓國瑜提及，正所謂「十步之內必有芳草」，因此我們能在周遭近距離內找到善心人士；但他感嘆，今天看到聯合報選出2024年的代表字是「貪」，因此，他聯想到十步之內是不是也會有雜草？這讓人不得不警惕與檢討，也要思考這個社會的心可能是迷亂的，很多有觀察力、穿透力的士、農、工、商、警、消或義警各界，都察覺到也很擔心，如今的環境已經跟過去我們成長的環境有所不同。

不過，韓國瑜也說，今天人心迷茫也好，價值觀混淆也罷，在座得獎人的行動就揭櫫了一件事，就是只要每個人在自己的崗位上願意付出一點小小的微光，就能夠把小小的微光凝聚成巨大的光芒，並照亮社會人心。

韓國瑜指出，未來自己的國家、自己的台灣，要靠我們自己努力。他自身是佛教徒，每每到廟裡祈禱上香時，會看到「國泰民安、風調雨順」8個字，那是眾所期待與渴望的。他也感悟出這8個字所隱含的學問及強烈的暗示：國泰民安，得靠自己、是百姓的工作，風調雨順則是老天爺的工作。

韓國瑜認為，一個和諧、良善、富庶的社會，百姓要負責50%，神明只能負責50%。所以我們不論宗教信仰為何，都必須透過自己不斷努力來營造更美好的社會。這是他多年才體會到的道理，風不調雨不順，可能會怪老天爺；但國不泰民不安，則是我們自己的責任。

最後，韓國瑜期許，不管工作領域為何、年紀多大，大家都能齊心，透過自己的努力付出，讓這個社會越來越美好，立法院也會把工作做好，讓台灣社會更棒。隨後，韓國瑜與訪賓互贈紀念品並於議場前合影後離開會場。