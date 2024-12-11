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環部碳足跡要點擬法制化 有效期由5年縮至2年

中央社／ 台北11日電

環境部擬將碳足跡管理要點法制化，最大變更為碳足跡有效期間由原本的5年縮短為2年。環境部表示，現在市場產品變化快速，如「手機每年都有1代新機」，希望各業者在碳揭露時能更公平。

環境部今天舉辦「行政院環境保護署推動產品碳足跡管理要點」修正草案研商會議。

環境部改制前行政院環境保護署於109年3月16日訂定「行政院環境保護署推動產品碳足跡管理要點」。配合環境部氣候署日前預告「自願性產品碳足跡管理辦法」草案，為於過渡時期銜接，因此辦理此管理要點修正。

修正重點包含，參酌國際產品碳足跡標籤效期約1至3年，因此調整碳足跡標籤效期為2年；但理要點修正發布前，已申請碳標籤者，審核通過仍給予有效期限5年。

與會單位認為，有效期限由原本5年縮短為2年看不出依據為何，反而可能增加申請時的查驗成本；另外也擔心縮短期限反而增加查驗機構負擔、也更花時間。

農業部代表更說「增加成本不利推動農產品」，因此要求農產品給予特別優惠；更進一步提出「要排除生物性產品」，僅適用非生物性產品等。

環境部氣候變遷署主任秘書張文興表示，碳足跡制度國際上行之有年，由於現行查驗的聲明效期是2年，因此希望能將碳足跡效期一致化，過去只是行政規則，因此未強制要求，後續法制化後需要更細緻。

張文興說，首次申請主要包含輔導成本，目前正在考量業者再次展延時規劃流程簡化，期限部分也會都討論；也認為不一定業者都會將成本外部化。

至於農業部所提「排除生物性產品」的意見，張文興認為，現在各機關都是考量法規鬆綁，而不是額外區分；若特意分割會有原則、公平性的問題，後續衍生的衝突會比較高。

張文興進一步說明，修正是希望各業者在碳揭露時能更公平，也考量與國際上效期一致；加上現在商品生命週期普遍不長，如「手機每年都有1代新機」，5年間可能產品變動很大，加上現在國際上都強調減碳，很難想像業者不會在製程中因應微調。

張文興說，統計今年查驗機構有6家，另外還有相關單位正在申請認證成為查驗機構中，可以確定的是未來查驗機構會增加。

此外，張文興強調，若未來申請碳足跡的品項增多，會再依不同產品設計分級標示，企業也可納入ESG報告中，供市場、大眾檢視。

標籤 環境部 碳足跡

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