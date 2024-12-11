卓榮泰：班班有鮮乳若地方難執行 下週將有最後決定
班班有鮮乳政策引發討論，行政院長卓榮泰今天表示，中央願以經費協助地方政府推動政策，但如果地方政府覺得執行困難、人力不足、家長有疑慮等，政府可以透過其他方式幫助學生獲得營養、酪農產銷奶製品，預計下週會有最後決定。
新年度將至，農業部預計精進班班有鮮乳政策，建議新年度政策擬由中央提供預算，地方政府視實際需求執行，但仍未與地方達成共識。
卓榮泰今天出席「IT Matters Awards」頒獎典禮前受訪表示，過去訂定班班有鮮乳政策時，是由農業部跟教育部合力進行政策發想及執行，但他認為此政策應該要回歸地方自治事項，因此為了持續推動政策，中央預計以經費補助，讓地方政府用團膳方式執行。
不過，卓榮泰說，如果地方政府覺得執行有困難、人力不足、家長有疑慮、學生也不一定歡迎的話，中央將與地方再次溝通，若目前方式不宜，政府可以改變其他方式幫助學生獲得營養、酪農產銷奶製品，下週將會有最後決定。
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