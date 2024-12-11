快訊

快速道路車輛故障竟停內車道 女下車放警示牌遭撞死

躲兵役？資深女星鮑正芳之子滯留大陸 遭判4月緩刑2年

他是敘利亞全民獵殺目標！毒氣彈屠殺近2千人 不穩定到自己爸爸都怕

卓榮泰：班班有鮮乳若地方難執行 下週將有最後決定

中央社／ 台北11日電

班班有鮮乳政策引發討論，行政院長卓榮泰今天表示，中央願以經費協助地方政府推動政策，但如果地方政府覺得執行困難、人力不足、家長有疑慮等，政府可以透過其他方式幫助學生獲得營養、酪農產銷奶製品，預計下週會有最後決定。

新年度將至，農業部預計精進班班有鮮乳政策，建議新年度政策擬由中央提供預算，地方政府視實際需求執行，但仍未與地方達成共識。

卓榮泰今天出席「IT Matters Awards」頒獎典禮前受訪表示，過去訂定班班有鮮乳政策時，是由農業部跟教育部合力進行政策發想及執行，但他認為此政策應該要回歸地方自治事項，因此為了持續推動政策，中央預計以經費補助，讓地方政府用團膳方式執行。

不過，卓榮泰說，如果地方政府覺得執行有困難、人力不足、家長有疑慮、學生也不一定歡迎的話，中央將與地方再次溝通，若目前方式不宜，政府可以改變其他方式幫助學生獲得營養、酪農產銷奶製品，下週將會有最後決定。

卓榮泰 班班有鮮乳 農業部

延伸閱讀

勞團抗議政府擬開放服務業移工 卓榮泰：優先進用本勞

公務員之死 勞動部重啟調查完整報告出爐

公務員之死重啟調查報告 洪申翰：這就是霸凌

服務業開放移工 聲音又起…許舒博透露官方將評估

相關新聞

更貼近市民的「心」！新北市再新增兩處心衛中心

「健康的心理狀態，是生活幸福指南！」新北市政府一直以來十分重視心理健康議題，為了更貼近每一位市民，讓每位市民都能夠享有在地、可近性的心理衛生服務，於113年11月11日正式啟動第五處蘆洲區及第六處淡水

班班有鮮乳若難執行將調整　卓榮泰：下周會有最後決定

班班有鮮乳政策挨批荒腔走板，行政院長卓榮泰今指出，中央願以經費協助地方政府推動政策，但如果地方政府覺得執行困難、學校人力...

聯合報年度代表字「貪」 韓國瑜：十步內有芳草也有雜草

立法院長韓國瑜今天接見全國好人好事獲獎代表時表示，正所謂「十步之內必有芳草」，因此能在周遭近距離內找到善心人士，但他感嘆...

小琉球遊客爆量衝擊珊瑚生態 監院糾正海委會等4機關

監察院今天表示，小琉球沿海珊瑚礁生態系長期遭人為活動破壞，珊瑚覆蓋率平均僅1成，主管機關評估遊憩承載量時沒有考量對海洋生...

勞動部公務員之死重啟調查公布 洪申翰：這就是霸凌

•勞動部吳姓公務員之死，引爆國人怒火，賴清德總統、行政院長卓榮泰更為此向國人道歉。勞動部日前重啟調查，今天召開重啟調查報告記者會，公布調查結果。勞動部長洪申翰親自對外說明，他指出，這就是霸凌。重啟調查完整報告出爐。

加薪到最低工資1.1倍 劉世芳：內政部約聘僱月薪3.1K起

行政院長卓榮泰日前提出加薪引擎、薪資透明化、中小企業賦能等3大方向，盼由政府部門起頭增加薪水。內政部長劉世芳今慰問進駐內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。