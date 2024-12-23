三重右岸「川晴青青」站穩新北一級熱區

美國再次當選的新科總統川普也是房產專家，而他投資房地產的致富心法就是「地段、地段，還是地段。」依據實登資料統計，近年新北市三重區預售屋的成交量極高，在地居民黏著度高之外，外來人口也也急速攀升。位在三重的二重疏洪道重劃區近期成為新北市推案核心，而二重重劃區右岸又比左岸更具未來發展，不僅受到在地人青睞，更吸引許多北市民眾進駐。除此之外，右岸呈長條型陸塊分佈，分為北、中、南三段，其中又以中段最具未來性，無論是捷運三重站，以及即將開幕的Citylink大型商場，都將為區域抬升無可限量的產能與價值。「川晴青青」即是位在這個極具量能的核心要區。

「川晴青青」位在二重重劃區右岸中段，是極具量能的核心要區。 圖／海樺廣告

交通之便，雙捷運三重站、路橋、快速道路緊羅佈網

交通，經常是買屋置產者的前三大考量因素，近年來，更有一個說法是「買房要追著捷運買」，主要是捷運不僅提高了運輸通勤效率，更大幅度的影響了周邊區域的生活與發展格局。「川晴青青」步行就能抵達雙捷運三重站，除了六鐵共構的台北車站一站就到，桃園國際機場一線貫穿即刻抵達，旅遊、洽公都相當便捷。而中和新蘆線沿線多為高強黏著度的在地居民，生活機能及基礎建設多已純熟，裙帶效應除了人潮，還帶有龐大商機。

自基地步行就能抵達雙捷運三重站，台北車站、桃園機場一線貫穿，同時串接中和新蘆線，人潮商機無限。 圖／海樺廣告

都市綠肺，424公頃大都會公園加持

「川晴青青」緊鄰面積約424公頃新北大都會公園，相當於16座大安森林公園的遼闊綠帶，是許多人嚮往的都市森活。從住宅價值來看，「公園」一直擁有位居房價不敗地位的先天優勢，而「川晴青青」下樓步行就能抵達大都會公園，這也是為什麼市中心的公園宅會如此珍稀，而這個優勢更說明了本案的稀缺性。

基地緊鄰新北大都會公園，是許多人嚮往的都市森活。 圖／海樺廣告

新北首創千坪商場，Citylink國際潮流步行即購

一個生活機能成熟的區域，往往可以從商圈活絡度來觀察。「川晴青青」位在二重重劃區右岸，鄰近三重傳統鬧區，全聯、藏壽司、麥當勞等連鎖品牌早已遍地開設，滿足上班族隨時採買的便利性。不僅滿足民生之需，未來逾千坪的捷運共構商場－Citylink也將在此落腳，讓三重在地人引頸期盼，更讓人嗅到北市入主三重的氣味，拉抬了這個區域的未來性。再探文教環境，「川晴青青」下樓就是以國際視野培育孩童的幼兒園，孩子可以多睡幾分鐘，精神飽滿的與同儕共學。輕鬆步行也能抵達集美國小，學校文風鼎盛，早已是相當熱門的區域校園。除了教育環境，基地附近的三重國民運動中心，讓附近民眾無論天晴時雨，都可以有鍛鍊身心、維持健康的好地方。

強強聯手，共締穩立安居生活

「川晴青青」不僅以獨到眼光選址潛力區域，更邀來甲級營造廠「億東營造」擔任營建工程，打穩施工品質；加上本案使用鋼筋混凝土RC結構，耐震係數達0.3gal，更進一步保障住戶居住安全。而建築設計則延攬曾執業於美國知名SOM建築設計事務所的謝佑祥建築師，將宏觀的西方建築視野，植入東方輕柔雅緻的生活細節中。在建材部分更不馬虎，「川晴青青」使用業界知名的錦鋐氣密窗，8+8mm膠合玻璃，強化水密與抗噪能力；廚具則遴選獲得消費者理想品牌第一名－櫻花廚房設備，以及美國百年經典品牌－KOHLER衛浴，就是要讓現代人由內而外，都能享受百分之百暖心滿足的居家生活。

「川晴青青」延攬享譽國內、外建築職人及知名建材，就是要讓住戶享受由內而外暖心滿足的居家生活。 圖／海樺廣告

【川晴青青】小檔案

接待會館：新北市三重區水漾路一段126號7F

預約專線：02-2971-2468

坪數房型：25-42坪二-三房

投資興建：英集股份有限公司

營造工程：億東營造股份有限公司

建案設計：謝佑祥建築師事務所所

建築代銷：海悅機構-海樺廣告股份有限公司

官方網站：https://bit.ly/4itJdSe

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