塑膠容器用再生料享優惠費率 2025年元旦實施

環境部今天表示，新增部分容器回收清除處理費優惠費率，將於明年1月1日正式實施。塑膠容器使用再生料、採用綠色設計等改善措施，最多可享45%的優惠，盼帶動新的循環經濟模式。

環境部今天表示，已於昨天公告「容器回收清除處理費費率」部分修正條文，將自明年1月1日提供玻璃容器重複裝填、塑膠容器使用再生料、塑膠容器綠色設計等給予回收清除處理費優惠費率。

全球塑膠公約談判日前落幕，環境部資源循環署長賴瑩瑩表示，雖公約未達成最終協議，但已透過各國共同參與討論，凝聚共識；預計明年上半年，環境部將與各界展開討論，以源頭減量與循環經濟為核心的綠色成長模式，共同應對傳統塑膠污染問題。

環境部指出，目前國內朝4大方向推動塑膠資源循環，包含綠色設計、減少一次用塑膠、加強回收、製造使用再生料等。

環境部說，期望透過修正費率，因應國際推廣資源循環、綠色設計理念，使資源循環最大化、廢棄物處理最小化，創造新的循環運作（商業）模式。

環境部進一步說明，以經濟誘因引導業者，如玻璃容器循環使用機制，給予50%優惠費率；塑膠容器使用再生原料，給予15%優惠費率，採用純料、原色、減標籤、繫留瓶蓋的綠色設計，再給予15%至30%優惠費率。以塑膠容器而言，全部符合最高可享45%優惠費率。

依環境部目前減塑目標，針對一次性塑膠包裝（塑膠袋、免洗餐具、飲料杯、吸管、產品包裝、網購等）減量率，以2030年相較2023年減少5%為目標；塑膠包裝、容器添加再生料的比例，訂2025年為25%，2030年為30%。