王金平拜會國民黨團 盼立院完成宗教基本法立法

前立法院長王金平今天拜會國民黨立法院黨團，溝通宗教基本法修法相關問題。王金平表示，希望獲得國民黨團的支持，並尋求民眾黨的支持及民進黨的意見，順利完成立法。國民黨團總召傅崐萁說，相信在王金平聲望帶領下，能獲得朝野政黨的支持完成立法。

王金平今天前往立法院，拜會國民黨立法院黨團，溝通宗教基本法修法相關問題，國民黨團總召傅崐萁、書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇等人親自接見。

王金平表示，過去推動宗教基本法修法草案，內容共有31條條文，包括各宗教體系，但因為各界都有不同意見，無法完成立法，現在濃縮為6條，就只是規範宗教的基本框架，未來政府或民間有需要，再列入這個框架中，充滿框架的內容。

王金平指出，今天前來立法院，希望取得國民黨團的了解與支持，尋求民眾黨的支持，看看民進黨的意見如何，共同來提案，一起在短期內順利完成立法，其他未竟事宜，都可以再立子法，充實圓滿。希望宗教基本法修法草案能夠獲得立法院全體立委的議決，順利完成立法。

傅崐萁表示，台灣宗教法20多年來無法完成修訂，如今在王金平聲望帶領下，相信能獲民眾黨支持，讓執政黨及早同意完成立法，也希望王金平繼續為國為民貢獻。

林思銘指出，王金平長期關注宗教事務，素孚眾望，這次推動宗教基本法框架性立法，國民黨團會秉持宗教事務與憲法保障宗教思想自由理念研究這個草案，推動立法。

王鴻薇表示，制定宗教基本法是應該的，國民黨會大力支持，配合人民需要，一起研討出確保宗教信仰自由、免於歧視等相關法令完備，也會與其他黨團配合討論。