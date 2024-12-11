韓國瑜接見好人好事代表 盼善行義舉營造美好社會
立法院長韓國瑜今天接見113年度全國好人好事代表，肯定得獎人善行義舉，照亮人心，營造更美好的社會。他呼籲，全民一起努力，讓台灣越來越美好。
韓國瑜致詞時表示，世界上有3種人令人感佩，宗教家自度度人、教育家春風化雨、慈善家贈人玫瑰手留餘香。每位好人好事代表的背後都有感人故事，善行義舉令人感動。
韓國瑜說明，十步之內必有芳草，但也要警惕，現今這個社會是不是和大家過去小時候的成長已經不太一樣，人心迷茫和價值觀混淆，在座的好人好事代表揭櫫了在每個崗位上，一點小小的微光，大家願意付出，就能夠凝聚成巨大光芒，照亮人心。
韓國瑜強調，不論在哪個工作領域，也不論年齡是幾歲，大家要透過努力付出，讓台灣越來越美好。
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