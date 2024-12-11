影／立法院前院長王金平回娘家 盼為宗教基本法請命
立法院前院長王金平今天拜會立法院國民黨團為宗教基本法草案請命，希望此法能成為宗教基本框架，進而能有一些子法容納更多細節。
王金平帶著法藏法師及律師李永然為宗教基本法草案請命時表示，時任立法院長時就已經著手草擬宗教基本法，但是當時的草案爭議頗大，所以當初的氛圍下他也不勉強立法，現在已經將宗教基本法從31條濃縮為只有6條，希望這6條建立宗教方面基本框架，能夠容納宗教問題、財務問題等更多細節，政府及民間都可以提出意見。
法藏法師表示，台灣的宗教力量很大，也很和諧穩定，他到國外演講時，也頗受外國人的推崇，驚訝中華民國能有如此和諧穩定的力量，希望宗教界能與國家站在一起穩定社會，所以需要宗教基本法。
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