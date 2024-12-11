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韓國瑜接見波蘭國會訪團 感謝為台參與國際組織發聲

中央社／ 台北11日電

立法院長韓國瑜今天接見波蘭國會參議院副議長卡明斯基訪團時表示，感謝波蘭長期對台灣關注愛護，並為台灣參與國際組織發聲；卡明斯基則說，「我們有一個夢想，非常希望能在華沙直接搭飛機飛到台北」，有直航的話對台波雙方關係發展會有所助益。

韓國瑜上午在「台波國會友好聯誼會」會長、民進黨立委林楚茵，以及國民黨立委陳永康、民眾黨立委吳春城等人陪同下，接見波蘭國會參議院副議長卡明斯基（Michal Kaminski，另譯：卡敏斯基）所率訪問團一行人。

韓國瑜在與卡明斯基合照時，因雙方的髮型相似，還開玩笑說兩人是「異父異母的兄弟」。韓國瑜致詞時指出，1996年他擔任立委時，波蘭的前總統華勒沙曾到立法院做國會演講，華勒沙揭櫫對民主、人權、自由的渴望與堅定，讓他印象深刻。

韓國瑜說，今天立法院3個黨團都熱情歡迎波蘭國會議員訪團，感謝波蘭長期對台灣的關注、愛護，多次為台灣參加世界衛生組織等國際組織發聲，由於波蘭是歐盟明年上半年的輪值主席國，希望能繼續愛護台灣。

韓國瑜指出，台灣人都知道波蘭民主女英雄「居里夫人」，愛好音樂的人都知道偉大鋼琴家蕭邦，很多民眾也都知道「獵魔士」這部影集與小說，台灣人民非常熱情、善良，充滿勤勞、奮鬥不懈的精神，「希望大家都把我們當好朋友」。

卡明斯基表示，台灣跟波蘭一樣，都是透過自由的選舉選出民意代表，波蘭自從在台灣的土地踏出第一步以來，深深意識到彼此都身在民主國家這個家庭，而民主的性質就是有執政黨與在野黨，參訪團中也有朝野代表。

卡明斯基說，波蘭所有政黨都有個共同之處，「沒有任何人對共產主義者抱有任何幻想」，共產主義在波蘭、在全世界都是以謊言作為基礎；在波蘭有個跨黨派的認知，知道善惡在哪裡，在新世界的秩序中，知道善的是哪一方、惡的是哪一方。

卡明斯基指出，俄烏戰爭爆發時，當時他是在野黨的成員，但他所屬的政黨認同政府對烏克蘭的支持，擔心世界會面對自由與專制的選擇，這就是為什麼他深信自由民主國家應團結，在經濟、文化、科技等方面合作。

卡明斯基進一步表示，波蘭與台灣間的旅客人數越來越多，經濟交流也越來越密切，波蘭人並不害怕夢想，「我們有一個夢想，非常希望能在華沙直接搭飛機飛到台北」，有直航的話對雙方關係發展會有所助益，可以更頻繁來往，歡迎隨時到波蘭。

夢想 波蘭 韓國瑜

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