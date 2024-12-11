加薪到最低工資1.1倍 劉世芳：內政部約聘僱月薪3.1K起

行政院長卓榮泰日前提出加薪引擎、薪資透明化、中小企業賦能等3大方向，盼由政府部門起頭增加薪水。內政部長劉世芳今慰問進駐內政部辦公大樓的駐點清潔人員，並宣布明年起將其月薪提高至最低工資的1.1倍，約新台幣3萬1449元以上。

劉世芳今表示，內政部將從明年起率先落實提升內政部及所屬機關勞務承攬進駐員工的薪資標準，同時也會持續推動勞動條件的改善，全面建構友善的職場環境。

劉世芳說明，根據行政院政策指引，政府機關內包括約聘、約僱、約用人員，以及勞務承攬進駐員工，如國家公園署及所轄園區的清潔人員、維護人員等，其月薪應提高至最低工資的1.1倍、約3萬1449元以上，並已要求相關機關立即檢討與調整預算，將人員薪資納入優先預算配置，確保足額發放薪資。

另內政部將全面檢討優化勞務採購合約條件，在合約中明確規範基層人員薪資應達到1.1倍的最低標準，以確保基層勞工及承攬人員享有更有保障的薪資待遇。

劉世芳強調，保障基層勞工的權益是政府的責任，薪資提升是一項基本的尊重，也有助於提升工作穩定性與員工生活品質，將持續督促政策落實，打造更公平、尊重與支持的工作環境。