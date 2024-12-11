訪日本維新之會 林右昌：中國野心非台灣而是世界

民進黨今天發布新聞稿表示，民進黨秘書長林右昌昨天拜會日本維新之會時指出，中國的野心不是台灣，而是世界；林右昌就印太局勢、台海區域安全與經濟安全、全社會防禦韌性等議題，與日本維新之會共同代表前原誠司交流。

民進黨表示，林右昌昨天拜會日本維新之會共同代表前原誠司、前代表馬場伸幸、幹事長岩谷良平等5位參眾議員，就建立兩黨政黨交流機制與議題進行廣泛深入討論。今年8月間，前原誠司曾參加由後來接任首相的石破茂所率領日本跨黨派訪台團，並拜會兼任民進黨主席的總統賴清德，林右昌特別代表賴清德表達感謝。

林右昌說，前原誠司曾擔任過內閣大臣，瞭解防災、外務、海洋戰略、國家戰略等重要議題，且多次表達對台灣安全的關心與對台灣人民的支持。前原誠司曾經明確指出，中國不僅想要成為世界霸權，更想建立一個與法治、民主自由背道而馳的價值體系。

林右昌說明，中國的野心不是台灣，而是世界。他並就印太局勢、台海區域安全與經濟安全、災害防救、全社會防禦韌性等議題，以及如何加強台日雙邊合作，向前原誠司等人請教並廣泛交換意見。

最後，雙方都強調政黨交流的重要性，未來台灣民進黨與日本維新之會將維持暢通交流管道，並商討建立定期互訪機制，特別是強化年輕議員的交流，以深化彼此瞭解和情誼。