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死刑憲判要求立院修法 何賴傑：憲法解釋等同法律效力

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
立法院全院委員會今天繼續審查大法官人事案，國民黨立委黃健豪關注憲判8號對死刑宣判的限制，並詢問被大法官提名人何賴傑，憲法法庭要求立法院配合修法，是否侵犯到立法院。何賴傑答詢時表示，憲法解釋的法律效力等同法律，跟立法院訂出來的法律效力同等。記者潘俊宏／攝影
立法院全院委員會今天繼續審查大法官人事案，國民黨立委黃健豪關注憲判8號對死刑宣判的限制，並詢問被大法官提名人何賴傑，憲法法庭要求立法院配合修法，是否侵犯到立法院。何賴傑答詢時表示，憲法解釋的法律效力等同法律，跟立法院訂出來的法律效力同等。記者潘俊宏／攝影

立法院全院委員會今天繼續審查大法官人事案，國民黨立委黃健豪關注憲判8號對死刑宣判的限制，並詢問被大法官提名人何賴傑，憲法法庭要求立法院配合修法，是否侵犯到立法院。何賴傑答詢時表示，憲法解釋的法律效力等同法律，跟立法院訂出來的法律效力同等。

黃健豪詢問，憲判8號沒有對死刑做出違憲判決，但在程序上面加了非常多的條件，並要求立法機關配合修正，有沒有侵害立法權？違反權力分立原則？何賴傑表示，憲法解釋的法律效力就是等同於法律，判決效跟立法院訂出的法律效力同等，但司法跟立法的功能不一樣，大法官解釋提示一些標準，將來會碰到一些困難。不過他也說，希望死刑能夠非常的慎重，只針對一些認為犯罪情節最嚴重的，然後透過嚴密的正當程序。

黃健豪說，他無法認同憲法解釋有法律效力，真正的法律形成要件是經過民意的討論、立法院攻防、正反面論述，之後形成共識或表決，這才是法律。另外，他詢問最嚴重情節是什麼？

何賴傑說，在語言學上面，用「最」這個字會陷入困難，他沒有辦法很明確的講這種就是，那一種不是，因為將來還會有犯罪情節比這個還更嚴重的時候，那時候要叫「最最最」嚴重嗎？

黃健豪也詢問如何看到憲判8號要求法官一致決才能判死刑，何賴傑說，死刑是主刑中最高等級，也就是三位職業法官必須一致認定才是一致決，但在實際狀況下會碰到一些困難，如果有一個法官反對就無法判死刑，而美國的多數情況是採取絕對多數，比如三分之二，這樣已經算是非常多數的表決。

黃健豪提到新竹縱火被告二審改判無期徒刑，是因為憲判8號排處間接故意，他擔憂未來會有人因間接故意被排除死刑，反而以此來達成目的，這樣不就造成司法天平失衡嗎？

何賴傑說，量刑的時候會考量被告當下做這件事情的時候，跟做完之後到底有沒有悔意，或者針對被告當時做這件事情，到底有沒有採取什麼樣的補救措施，這個在量刑上面會考量，必須要在個案裡面去看。

另外，黃健豪也關注被害者保護人權益，他詢問何賴傑擔任台灣法學院理事長期間提到， 被害人加入法庭審判會造成法庭大亂，但後來立法院在2019年修法保障被害者權益，是否尊重立法院的修法？

何賴傑強調，他一向立場是在刑事訴訟一定要加強保護被害人，過去只是保護，現在還要更積極的讓被害人參與，讓被害人在刑事訴訟上可以享有更多權利，比如可以詰問證人，或可以申請調查證據，甚至被害者對於一審判決不滿意，也可以上訴。

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