班班有鮮乳政策規畫沒一致性 侯友宜建議三方面共同思考政策

農業部、教育部推動「班班喝鮮乳」政策，因供應量不足演變成班班喝保久乳，新北市長侯友宜今表示，看得出來，中央規畫沒有一致性，建議中央與地方、產業三方面共同思考策略，有多元處理方式，才是讓政策達成的重要方向。

侯友宜今出席市政會議後受訪，侯友宜表示，中央就是一句話，希望地方來執行，他覺得班班有鮮乳如果是好政策，中央地方要共同面對，解決第一線執行上的困難，他也提到，面對產業、學校跟供應鏈過程中要如何做到位，是很重要的目標。

侯友宜表示，看得出來，中央在規畫上沒有一致性，只希望地方執行，他建議中央、地方、產業三方面共同思考策略，例如都市型態用更便利的通路，例如超商、大賣場以兌換券的方式，用校園通App或悠遊卡，讓執行面上更快速拿到更新鮮的鮮奶。

侯友宜表示，在偏鄉部分，要考慮運送過程中，是否要有冷鏈系統或是學校有支援設備，這些都要考量，有多元處理方式，才是讓政策達成的重要方向，中央地方還是要同心協力，跟產業共同面對，不是說讓地方經費執行就能解決，而且每個地方狀況不盡然一樣，所以中央一定有一個大致原則規範，地方一起共同努力達成目標。