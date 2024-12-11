2024代表字「貪、鬥、騙」分居前三 反映社會政治亂象

「台灣二○二四代表字大選」票選結果昨天公布，「貪」在五十七個候選字中以八七三六票拿到第一高票，獲選為今年的年度代表字。

「貪」字拿到第一高票，第二名是拿到八三二六票的「鬥」字，跟第一名的「貪」字只有四百餘票的差距，加上第三名的「騙」（五一○二票），「貪、鬥、騙」總結了台灣這一年的人心與社會、政治亂象。

台灣二○二四代表字大選由聯合報主辦，邀請各界推薦五十七個代表字，從十一月十三日至十二月八日止，累積廿五天、民眾選票七萬五九二六張，比上屆多了近一萬票。票選第一到第十名的年度代表字，依序為貪、鬥、騙、亂、韌、震、籌、險、安、電。

昨天代表字公布記者會邀請今年拿下巴黎奧運銅牌的體操國手「亞洲貓王」唐嘉鴻，以及曾獲全國書法大賽第一名的高雄市東光國小學生楊書璿，當場揮毫寫出代表字。

楊書璿負責提筆揭曉代表字，她氣定神閒寫出虎虎生風的「貪」字，成熟的筆觸與可愛的模樣形成有趣反差。

「貪」字的推薦人是台灣大哥大總經理林之晨。他表示，選擇七原罪之一的「貪」，是對當今社會的批判，也是對人性的反思。台語俗諺「貪字，貧字殼」，個人過度貪婪，最終只會造成自己與社會的總體淨損失，提升每個人的智慧，才能徹底肅「貪」。

對於年度代表字選出「貪」字，聯合報總編輯王茂臻形容是「意外也不意外」。今年爆發多起政治人物涉貪司法事件，以及國人對詐騙事件的厭惡，都讓國人對「貪」字很有感。

「聯合報的ＤＮＡ是監督與關懷。」他表示，根據過去投票數據，聯合報讀者常選出「監督力道比較強」的代表字，代表對社會國家「恨鐵不成鋼」的態度。就像推薦人林之晨所言，推薦「貪」字是期許政治的清廉及人心與操守的提升。

唐嘉鴻表示，運動員付出許多努力希望奪勝、拿下好成績，這種奪勝欲望也可詮釋為「貪」的另一種角度，而把這種慾望轉為正向的力量傳遞給支持者，是可以努力的方向。

「台灣年度代表字大選」活動已經邁入第十七年，從二○○八年起陸續選出「亂」、「盼」、「淡」、「讚」、「憂」、「假」、「黑」、「換」、「苦」、「茫」、「翻」、「亂」、「疫」、「宅」、「漲」、「缺」、「貪」，每個字都刻畫了當年社會意向與民眾想法。王茂臻表示，相信多年後大家再來回顧代表字累積的資料庫，必能發現其對國家社會產生的意義與力量。