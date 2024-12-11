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朝野看2024代表字「貪」：引以為戒

聯合報／ 記者屈彥辰張曼蘋林銘翰／台北報導
國民黨立委李彥秀表示，今年的年度代表字「貪」，不僅是台灣人民對過去一年政治、社會亂象的反思，更是所有政治人物必須深以為戒。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委李彥秀表示，今年的年度代表字「貪」，不僅是台灣人民對過去一年政治、社會亂象的反思，更是所有政治人物必須深以為戒。圖／聯合報系資料照片

二○二四代表字為「貪」，第二、三名依序是鬥、騙。國民黨立委李彥秀表示，「戒貪、戒鬥、戒騙」，既可用來提醒最有權力、執政的民進黨，也是對在野政黨的鞭策與惕勵。民進黨立院黨團書記長蔡易餘表示，請大家心存善念，做好本分，切莫貪婪。

李彥秀說，今年的年度代表字，由「貪」字拿下第一高票，這不僅是台灣人民對過去一年政治、社會亂象的反思，更是所有政治人物必須深以為戒。

李彥秀指出，過去一年看到許多公眾人物，原本擁有極高聲望前程，卻因為貪圖錢財、名位、聲色，引取順情之塵境而無厭，最終招致惡果。

對於「貪」字獲選為今年度代表字，民眾黨立委林國成認為「不意外」，不管是光電弊案或其他方面，看起來似乎「貪」得非常嚴重，這就是老百姓的認知，也是政府的執政危機，執政黨務必好好檢討，「肅貪大家都會支持，但是請不要再鬥了」。

代表字 李彥秀 民進黨

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