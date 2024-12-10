卓榮泰：年後適度引進移工 春節後提配套

全國商業總會今與行政院長卓榮泰及部會官員座談，會中商業大老最關注產業缺工，也盼爭取服務業引進外籍移工。卓榮泰指出，政府將在明年春節後提出全國性勞工政策，回應各界需求，期盼提升國內勞工薪資同時適度引進外籍移工，補充台灣生產事業與服務事業所需勞動力。

全國商業總會今天舉行2024行政院長與商業領袖座談會，卓榮泰今天率領部會代表出席，會中也觸及產業缺工議題、綠領人才等。商總理事長許舒博會後指出，為解決缺工議題，勞動部已允諾開放服務業有條件申請外籍移工，也會思考逃逸移工如何回歸正常程序，並於春節後提出配套。

卓榮泰會中指出，政府將在明年農曆年後，提出全國性勞工政策，以回應各界需求，期盼提升國內勞工薪資的同時，適度引進外籍移工，補充台灣生產事業與服務事業所需勞動力。

勞動部則稱，感謝產業界過去對於勞動薪資提升和相關條件的協助，政府希望一面透過薪資與勞動條件提升，讓國內有意就業人口，包括中高齡、高齡及婦女回到職場，補充產業所需勞動力；另一方面，政府也會務實針對國內勞動力不足部分，就國外人才引進，包括專業人才、中階或移工進行審慎衡量，並持續與產業界溝通。

卓榮泰總結時表示，他珍惜與各商業領袖對談的機會，聆聽產業重視的問題及凝聚的意見。行政院為符合產業所需，若無法以行政措施調整部分，未來也將討論修法可行性。針對未能於會議中答覆的提案，他也指示各部會後續詳實回應產業。

卓榮泰表示，明年政府歲入編列3兆1534億元，歲出編列3兆1325億元，除了投入公共建設、科技建設、社會福利、教育及國防，減稅額度更超過240億元，讓建設與照顧國人得以同步並行。政府將持續關注中小微企業，檢視「中小微企業多元振興發展計畫」實行成效；在國外方面，政府也會觀察臺美貿易發展對於國內產業影響，並提出相對應政策，使各行各業安心。