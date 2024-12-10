快訊

與賴清德多次交頭接耳…傳韓國瑜將率團祝賀川普就職？總統府說話了

洪申翰親上火線！勞動部公務員之死 明早10點公布重啟調查報告

內湖母女遭詐千萬 2詐團車手再落網…曾分2次向母取款150萬

龍年11月新生兒1萬2557人 出生數恐連9年下降

中央社／ 台北10日電
內政部統計，11月新生兒1萬2557人創今年新高，但今年累積新生兒僅12萬2360人，若要超越去年，12月須有至少1萬3211人出生。示意圖。圖／聯合報系資料照片
內政部統計，11月新生兒1萬2557人創今年新高，但今年累積新生兒僅12萬2360人，若要超越去年，12月須有至少1萬3211人出生。示意圖。圖／聯合報系資料照片

台灣新生兒已連8年負成長。內政部統計，11月新生兒1萬2557人雖創今年新高，但今年累積新生兒僅12萬2360人，若要超越去年，12月須有至少1萬3211人出生，頗具考驗，龍年出生數恐面臨連9年下降危機。

內政部今天公布2024年11月戶口統計資料，出生數為1萬2557人，平均每3.4分鐘出生1名嬰兒，年粗出生率為千分之6.55，比去年同月增加1285人，也較10月增加487人。其中粗出生率最高縣市為雲林縣，其次為台東縣、連江縣；最低為基隆市，再來是嘉義市、新北市。

台灣新生兒數已連續8年負成長，攤開近年新生兒人數數據，2019年為17萬7767人、2020年16萬5249人、2021年15萬3820人、2022年13萬8986人、2023年13萬5571人。

以往「龍寶寶」數量都會特別高，但今年適逢龍年，整體新生兒人數仍走低，今年截至11月累計新生兒僅12萬2360人，與去年全年相較，仍差距1萬3211人，今年12月出生數能否超越受矚目。

此外，今年總人口數也已連續11個月負成長，截至今年11月底人口數為2340萬2795人，平均每天減少33.37人，與去年同月比較減少1萬2213人，與10月比較則減少9人。

以死亡數來說，今年11月人口死亡數為1萬5632人，平均約每2.8分鐘死亡1人，年粗死亡率為千分之8.15，較去年同月減少333人，比10月增加181人。就縣市而言，粗死亡率最高前3名是嘉義縣、雲林縣與台東縣；最低為金門縣、新竹市與桃園市。

社會增加部分，11月遷入人口數為8萬2885人，比10月減少4606人；遷出人口數為7萬9819人，較10月減少5625人，淨遷入人口數為3066人。

此外，截至11月底，0至14歲人口數為274萬5637人，占總人口比率11.73%；15至64歲人口數為1618萬4042人，占69.15%；65歲以上人口數為447萬3116人，占19.11%。

出生數 新生兒 死亡率

延伸閱讀

餐飲股11月營收旺！豆府創歷史次高 八方雲集史上三高

富邦金前11月稅後賺1406億、EPS 10.03元 金控、人壽、證券寫最強11月

前議員史雪燕遭解職 許淑華質疑內政部剝奪外配參政權

凱基金前11月大賺330億 合庫金獲利成長一成 新光金單月轉虧

相關新聞

台灣擺脫不了「貪」婪貪汙貪腐？2024代表字大選揭曉

政治人物疑似涉「貪」案件頻傳，而大選後朝野三黨惡「鬥」不斷、詐「騙」事件層出不窮。「台灣2024代表字大選」票選結果今天...

卓榮泰：年後適度引進移工 春節後提配套

全國商業總會今與行政院長卓榮泰及部會官員座談，會中商業大老最關注產業缺工，也盼爭取服務業引進外籍移工。卓榮泰指出，政府將...

龍年11月新生兒1萬2557人 出生數恐連9年下降

台灣新生兒已連8年負成長。內政部統計，11月新生兒1萬2557人雖創今年新高，但今年累積新生兒僅12萬2360人，若要超...

馬來西亞洪患Taiwan can help 台灣媳婦捐米救災

大馬最近半個月來豪雨不斷，多州水患成災，由台灣媳婦組成的馬來西亞寶島婦女協會緊急伸出援手，捐助數百包白米，緩解燃眉之急，...

黃偉哲訪日 身邊「兩朵花」引關注！石破茂夫人看了也驚艷

台南市長黃偉哲今天率團參加東京花道博覽會，從台南帶來新鮮的台南蝴蝶蘭、火鶴花等花材，吸引花道愛好者購買，對於高品質的花材...

中研院頒學術專書獎 探討文史哲、社會及醫學人文

中央研究院今天頒發「第十三屆人文及社會科學學術性專書獎」，本屆共有44件申請，最後5本專書脫穎而出，主題包含歷史學、社會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。