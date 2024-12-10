黃偉哲訪日 身邊「兩朵花」引關注！石破茂夫人看了也驚艷

台南市長黃偉哲今天率團參加東京花道博覽會，從台南帶來新鮮的台南蝴蝶蘭、火鶴花等花材，吸引花道愛好者購買，對於高品質的花材愛不釋手。日本首相石破茂夫人佳子也受邀參展，看到精美的蝴蝶蘭倍感驚艷。

黃偉哲率團參加的東京花道博覽會（IkebanaInternational Fair）是由擔任名譽總裁的日本皇室憲仁親王妃久子發起，台南市今年以文旦柚加工品、花卉、農特產品為主題首次參展，在活動中推廣台南物產。

博覽會重量級嘉賓雲集，包含日本首相石破茂夫人佳子、37國大使館及大使、大使夫人、日本31花道流派家元、各界團體，舉辦花藝展覽，以及各國特色產品市集慈善義賣活動。

台南市的攤位上不但有色彩繽紛的花卉吸睛，台南物產文旦、芒果、鳳梨、蕎麥等農產加工品都大受歡迎。許多來參觀展來的日本花道愛好者都被攤位上展示的蝴蝶蘭、火鶴花吸引，甚至因為花卉太過完美，近看後不僅驚嘆「原來是真的啊！」，買氣相當旺。

會場採用的花卉充滿濃濃的「台南味」，從午宴桌花、現場的佈置，均看得到台南蝴蝶蘭及火鶴花，台南V3品種等蝴蝶蘭、色彩繽紛奔放的火鶴花驚艷全場。

黃偉哲也特別帶來使用噴染技術製作出的蝴蝶蘭，一片花瓣上有日本國旗，另一片花瓣則有著台南市市徽，象徵「台日友好」。

首次率團參展的黃偉哲也與石破佳子受邀共同上台抽出全場第二大獎東京台南三天二夜2人行機票以及五星級住宿券，帶動活動高潮。

此外，黃偉哲也把握機會積極與當地業者洽商，參訪日本大型連鎖量販店通路，為日後台南農產、花卉銷日搶攻商機，並宣傳2025年亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展。