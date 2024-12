中研院頒學術專書獎 探討文史哲、社會及醫學人文

中央研究院今天頒發「第十三屆人文及社會科學學術性專書獎」,本屆共有44件申請,最後5本專書脫穎而出,主題包含歷史學、社會學、哲學、中國文學及醫學人文。

中研院長廖俊智表示,今年獲獎的專書,內容從古醫書與歷史書寫的解析、佛教經典與思想的重新梳理,到多胞胎孕產議題、世界衛生組織精神疾病研究推動,深具人文關懷,且多有創新觀點,均為扛鼎之作。

中研院發布新聞稿說明各獲獎作品。中研院歷史語言研究所副研究員陳韻如以「良方:中國中期醫書中的實證證據」(Good Formulas:Empirical Evidence inMid-Imperial Chinese Medical Texts)獲獎。該書指出,受到宋代新興雕版印刷術廣泛運用的刺激,醫書呈現實證證據的方式也有新發展,醫書作者為了說服不同背景的讀者,選擇紀錄親身經驗,以證明所傳播的醫療知識可信。

中研院中國文哲研究所副研究員雷之波所著「戶限:中古中國歷史書寫的修辭」(The Threshold:TheRhetoric of Historiography in Early Medieval China),探討魏晉南北朝時期的歷史書寫及其意義,透過歷史檔案、官場敘事、奇聞軼事的交錯互涉,呈現史書中兩股相互抗衡的勢力,即嵌鑲在政治文化中的架構,以及隨時準備解構的力量。

台灣大學社會學系教授吳嘉苓的「多胞胎共和國:助孕科技的希望與風險」(Making Multiple Babies:Anticipatory Regimes of Assisted Reproduction),為國際上首部以人文社會視角探討多胞胎孕產議題的研究專著,展示了台灣婦女在求孕歷程中面臨的挑戰與選擇。該書深入分析台灣「多胚胎植入」政策如何與社會對生育的期待緊密相扣,並透過跨國比較,揭示台灣醫療市場和社會文化的獨特性。

成功大學全校不分系學士學位學程副教授吳易叡所著「度量瘋狂:精神疾病和世界衛生組織的科學主義」(Mad by the Millions:Mental Disorders and the EarlyYears of the World Health Organization)探討世界衛生組織附屬的精神疾病相關研究團體,如何在二戰之後「去殖民」及「世界公民」的理想下,在西方與非西方世界推動跨國的精神疾病研究;其中清楚呈現台灣精神醫師如何在困境與機會交織的夾縫中發揮影響力。

台灣大學哲學系副教授耿晴以「邁向真諦三藏的新形象—唯識與如來藏佛教重探」(Toward a New Imageof Paramārtha: Yogācāra and TathāgatagarbhaBuddhism Revisited)獲獎。透過1份敦煌文獻,重新探究南北朝時期自印度到中國傳譯大乘佛教之真諦三藏的思想,論證「大乘起信論」非真諦所譯,並還原真諦佛性論的思想,及其與世親如來藏的關係;不再視如來藏為唯識學的對立,對佛教學術思想史有重要意義。