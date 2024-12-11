奧斯汀「體驗行銷」佳績連連 用好品質創造高回購率

文／ 陳淑惠 提供

台灣寢飾龍頭奧斯汀擁有逾250個經銷點，面臨電商時代來襲，奧斯汀實體通路仍有增無減，透過在地「體驗式行銷」，以精品品質與完善售後服務累積大批忠誠客戶，締造寢飾界驚人回購率，一年一度的奧斯汀廠拍購物節幾乎成為中部寢具周年慶代名詞。

奧斯汀以「體驗行銷」讓好品質創造高回購率 （右為總裁孫連禧，左為董事長汪惟媛）。 圖／奧斯汀 提供
奧斯汀以「體驗行銷」讓好品質創造高回購率 （右為總裁孫連禧，左為董事長汪惟媛）。 圖／奧斯汀 提供

奧斯汀第三代接班人汪惟媛表示，「體驗行銷」是消費者權益的保障，更是商品品質的保證！我們希望客戶試過再買，才找到真正符合需求的產品，追求價值大於價格的消費模式。

汪惟媛指出，經營實體通路的難度不亞於電商競爭，全台250個經銷商的產品說明、行銷活動、售後服務…都是繁瑣的工作，我們每月定期舉辦經銷商視訊教育；每年總部實地研習，期望各個經銷商完整了解奧斯汀產品的獨創性。此外，總公司統一發佈活動方案，針對新品訊息、換季除舊佈新製作電子海報，作為輔助銷售工具。如此重視經銷商的經營，無非是保障客戶選購適合產品，避免價格混亂，提升消費者對奧斯汀品牌的信賴感。

AUSTIN SLEEP SOLUTION睡眠體驗館打造整合睡眠體驗。 圖／奧斯汀 提供
AUSTIN SLEEP SOLUTION睡眠體驗館打造整合睡眠體驗。 圖／奧斯汀 提供

奧斯汀打造最新「AUSTIN SLEEP SOLUTION睡眠體驗館」發布最新產品，幫助消費者透過試躺床墊與枕頭的組合，找到最適合自己的睡眠整合方案。

床墊與枕頭需同步考量搭配才能有效改善睡眠。 圖／奧斯汀 提供
床墊與枕頭需同步考量搭配才能有效改善睡眠。 圖／奧斯汀 提供

許多消費者購買枕頭後才發現不適合，忽略了床墊與枕頭同步考量才能有效改善睡眠。加上床墊的支撐性與舒適性會隨著使用年限降低，體型與習慣改變，也需要不同床墊與枕頭組合，才能達到滿意的睡眠舒適度。

奧斯汀寢飾年年發佈新產品，更跨足健康領域，例如可舒緩肌肉緊繃、消除疲勞的磁療墊(PEMF)，達到提升睡眠品質、健康保健。以及瞬間降溫5℃的SNOOPY瑪奇朵冰紗被，除可減少冷氣用量，輕薄透氣的涼感紗即使在春、秋季也有保暖恆溫效果，客戶驚呼：一蓋上就一輩子離不開！

孫連禧希望藉由居家佈置將SNOOPY史努比的樂觀態度傳遞給更多人。 圖／奧斯汀 提供
孫連禧希望藉由居家佈置將SNOOPY史努比的樂觀態度傳遞給更多人。 圖／奧斯汀 提供

而奧斯汀與SNOOPY史努比的結緣，竟來自總裁受SNOOPY正向積極的個性所吸引，不受框架、樂觀以對的史努比，影響孫連禧的人生態度，更藉由居家佈置傳遞給更多人，正版授權一簽就是十數年，期間奧斯汀SNOOPY系列累積多款獨家設計、100％台灣製造，包括前台中市長胡志強也為孫子挑選了SNOOPY床組，魅力無法擋！

想親身一試奧斯汀睡眠體驗館的朋友，千萬不能錯過12月14日至12月22日的奧斯汀廠拍購物節，每年向來是年度最大優惠，包括SNOOPY兩用被床包組現折1,000元；單筆消費滿2,000元，可參加泰國機加酒自由行抽獎，活動期間每週抽出超過30萬元的豐富好禮。

奧斯汀寢飾廠拍購物節
電話：04-738-3588
地址：彰化縣彰化市國聖路258號
官方網站：www.austinhome.com.tw

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