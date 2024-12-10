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聯合報踢爆事業廢棄物全台濫倒！環境部回應：近10年移送2500案

中央社／ 台北10日電
聯合報10日「陽光行動」營建廢棄物濫倒毀國土專題引起回響，苗栗縣議員張志宇（圖）拿報紙在議會臨時會詢問縣長鍾東錦。記者范榮達／攝影
聯合報10日「陽光行動」營建廢棄物濫倒毀國土專題引起回響，苗栗縣議員張志宇（圖）拿報紙在議會臨時會詢問縣長鍾東錦。記者范榮達／攝影

聯合報專題「國在山河廢」報導非法傾倒營建廢棄物問題嚴重，環境部表示，持續檢警環結盟、源頭管理及建置AI智慧圍籬等方式，杜絕非法棄置，精準揪出違規行為。統計近10年環保犯罪，已移送2500案、法辦7644人。

環境部今天發布新聞稿表示，媒體報導西濱快速公路及中南部地區，非法傾倒營建廢棄物嚴重，除透過檢警環結盟強力打擊環保犯罪，並持續透過遠端智慧執法及廢棄物源頭管理，以杜絕非法棄置廢棄物情事發生。

環境部指出，環境管理署積極推動檢警環結盟聯合查緝環保犯罪，經統計自民國104年起至今，已移送案件2500件，法辦7644人，查扣機具數計958部；其中查獲如「假再利用，真廢棄」大規模棄置廢材於農漁塭案、一條龍不法棄土產業鏈案、新竹縣寶山鄉某企業社非法掩埋營建廢棄物案及跨縣市廢酸液棄置等重大案件。

環境部表示，為強化源頭管理，環境部與內政部攜手合作，針對營建產出物流向管理，於今年3月起，營建工地廢棄物清理計畫書應檢具營建剩餘土石方流向契約書或收容同意文件，作為路上攔查車輛時判視使用，在向地方建管單位請領使用執照前，須檢具營建廢棄物流向證明文件。

另外，環境部已建置「營建及裝修廢棄物流向管理平台」，推動裝潢修繕廢棄物申報作業法制化。

環境部近年來推出智慧圍籬系統，結合車輛辨識技術，具備即時監控功能，以有效辨識和追蹤可疑車輛。今年8月函報行政院，提出「強化全國廢棄物流向遠端數位管理智慧決策計畫」，爭取經費4年共新台幣23.5億元，擴大布建車牌辨識及e-Tag系統共2200處，整合政府跨單位既有資源，形成更密集智慧圍籬網絡。

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