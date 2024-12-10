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民眾黨：成立防災士中隊 以實際行動保護台灣

中央社／ 台北10日電

民眾黨今天宣布成立「防災士中隊」，立委張啓楷表示，民進黨用嘴巴抗中保台，民眾黨用實際行動保護台灣。民眾黨秘書長周榆修指出，今天只是開始，民眾黨社發部明年將持續舉辦中部、南部防災士課程。

台灣民眾黨上午舉行「防災士中隊」成軍記者會，民眾黨秘書長周榆修，立委黃國昌、吳春城、麥玉珍、黃珊珊、張啓楷等人出席，為防災士中隊成員別上臂章。

周榆修致詞時表示，民眾黨廣推防災士理念，這次委託紅十字會在11月開辦防災士課程，除讓黨部人員參加外，也招募一般民眾進行課程培訓，總計有43名學員將會拿到內政部核發的防災士合格證書和識別證。今天只是開始，民眾黨社發部明年將持續舉辦中部、南部防災士課程。

黃國昌指出，廣推防災士是民眾黨主席柯文哲落難前，就指示要推動的政策，民眾黨說到做到，所有工作按部就班持續進行，結合民間力量落實防災政策，是政黨該做事。他同時恭喜防災士中隊成員全數合格，相信未來在需要的時候，能幫助自己、也能幫助他人。

吳春城提到，成立防災士中隊是很重要的價值，未來要推廣壯世代參與，並成為各地方，甚至深入鄰里、社區的種子教官。張啓楷談及，民進黨用嘴巴抗中保台，民眾黨已經用實際行動來保護台灣。

黃珊珊說明，對於防災士相關政策她本身很有感觸，台北市政府在民國107年就先實行，落實相關防災SOP，在疫情期間也把防災士轉變成防疫士，對防疫工作有相當大助益，期待防災士中隊成員成為社會穩定的力量。

媒體詢問，防災士中隊的概念，是否跟民進黨的「黑熊部隊」有點類似。周榆修表示，防災士中隊不是只有民眾黨有，「如果照這邏輯，全國不都是白熊學院？」不會把它拿來街頭巷戰、游擊，也不會花新台幣900萬元讓白熊在園遊會換點卷、射氣球，「絕對不幹這種事情」。

台灣民眾黨 張啓楷 民進黨

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