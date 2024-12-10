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又傳長照悲歌 陳菁徽：需檢討制度落實喘息服務

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委陳菁徽。圖／聯合報資料照片
國民黨立委陳菁徽。圖／聯合報資料照片

近日又傳長照悲歌，國民黨立委陳菁徽說，長照制度必須從根本檢討，去年「長照2.0」的喘息服務使用率僅有23%，未來長照人力不足的情形不會變好，如何落實互助式喘息，將是「長照3.0」的課題之一。

陳菁徽說，昨天又發生一場人倫悲劇，一名73歲老翁選擇用最遺憾的方式結束患有水腦症68歲妻子的生命，事後緩慢走進派出所自首。

陳菁徽表示，從照顧者變成殺人犯，已是今年第8起。根據統計，2023年台灣發生14起照顧悲劇事件，在高齡化成為現在進行式的台灣，每當高齡化的鐘聲響起一次，悲歌就只會繼續演奏下去，不會落幕，只會越演越烈。

陳菁徽指出，從老勞到障老、從弒人到自戕，用終結性命的方式來解脫悲情的長照，須從整體制度去探討。首先必須檢討現行勞工彈性照顧假制度，除了落實「照顧不離職」，更應重視如何實踐「照顧不困難」，原因在於台灣整體照顧的提供仍高度依賴家庭成員，在少子女化問題持續惡化，家庭照顧的資源勢必下降。正因此盲目加大公共支出的力道，倒不如先改變現存的僵化制度，讓被照顧者和照顧者都有尊嚴。

陳菁徽指出，根據衛福部統計，去年「長照2.0」的喘息服務使用率僅有23%，全台仍有高達80萬名以上需要長照的民眾，僅有半數被社安網接住，未來長照人力不足的情形不會變好，一對一喘息模式勢必會變成一對多。因此如何落實互助式喘息，並且將其模式套用在各個縣市社區之中，將是「長照3.0」的最重要課題之一。

陳菁徽強調，「除了痛還是痛」不該是每個家庭面對長照的必然結局。每個悲歌的背後，都是一個被壓垮的靈魂和一段未竟的愛。要停止這樣的惡性循環，唯有正視問題的根源，推動真正以「人」為本的照顧制度改革。

長照 陳菁徽 高齡化

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