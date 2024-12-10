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影／國土法明年上路申請案件量暴增塞車 張善政說話了
國土計畫法明年上路，陸續傳出搶送土地變更案，甚至因為案件量暴增，各局處大塞車，桃園市長張善政今天上午表示，市府會加緊審查，但在過程中看見配套法規不足，希望中央能進行跨部會協調，待有完整配套措施後再行實施。
張善政說明，針對送件的民眾，市府會加緊審查，但是在審查的過程中，發現有許多配套的相關法規不足，希望中央能夠體諒、體會現在這套區域計畫法也就是國土法其實有相當多的配套不足。
張提及，昨天前往新竹市參加「桃竹竹苗區域治理平台首長會議」時，大家不約而同地都提到，在原住民的地區如果按照現在的《國土計畫法》實施下去，很多原住民的務農，農舍都會遭受到非常大的限制。
張善政直言，真的需要中央跨部會的協調，無論是在原住民的領域、在產業的用地、在農業的用地，都需要跨部會的協調。我們真的希望能夠有完整的配套措施再來實施這些計畫。
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