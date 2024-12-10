侯友宜：班班有鮮乳地方難執行 應考量城鄉差距

「班班有鮮乳」政策9月上路，地方政府反映執行有困難，農業部今天再召開會議討論。新北市長侯友宜表示，應考量城鄉差距問題，建議偏鄉由廠商直接配送，都會可採用超商兌換。

新北市長侯友宜上午出席12月治安會報前接受媒體聯訪表示，中央實施「班班有鮮乳」政策，地方執行有一定困難，每個地方狀況不同，建議以多元方式應對城鄉配送問題。

侯友宜建議，在偏鄉由廠商直接配送，學校有冷藏設備，可以減少偏鄉的不方便；至於都會部分，可推超商兌換，如悠遊卡及新北校園通APP，不僅方便，且能取得新鮮鮮奶。

侯友宜說，中央要有一致性作法，不要造成供貨困難，讓孩子能享受政府美意。

有媒體提問，是否聽聞2024總統選舉時，台灣民眾黨總統候選人柯文哲陣營曾找台中市長盧秀燕陣營要一起搭配，侯友宜笑回，「選舉好像是很久很久以前的事情了嘛，把握當下，努力往前走，那一頁已經過了，謝謝。」