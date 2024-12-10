公平會延審外送平台合併 王鴻薇：別用來綁架人事案

外送平台業者Uber Eats併購foodpanda，恐成「外送巨獸」。此案事涉公平會，國民黨立院黨團今日上午舉行記者會，黨團首席副書記長王鴻薇說，公平會別想以此綁架人事案，若行政院、公平會真要情勒，只會讓人事案更難通過。

今年5月Uber Eats宣布以約新台幣308億元，併購foodpanda台灣外送事業，行政院公平會依法在12月19日做出准駁決定，但公平會昨晚突然對外宣布延長審查60天，至明年3月11日，重新界定市場和估算最新的市占率。

全國外送產業工會發言人蘇柏豪在記者會中質疑，公平會要再重新計算市占率，要如何再重新界定市占率，是放寬還是縮減？公平會在12月4日召開一場所謂的專家學者和產業界會議，拒絕工會參與，是在黑箱作業嗎？肉眼就知道兩大外送平台合併會有高市占率，就該直接否決、拒絕合併。

外送員代表徐國倉表示，根據民調顯示，無論是餐飲業、消費者和外送員，高達8成反對兩大外送平台合併，不知公平會為何一拖再拖？外送沒有專法，平台業者說了算，甚至有滿意度100%的外送員，平台一句話就將其停權，生活陷入困境。外送員勞權保障在哪裡？

國民黨立委楊瓊瓔質疑，公平會總共7名委員中，含主委李鎂、副主委陳志民等4委員的任期，將在明年1月31日到期。9月底時李鎂竟說，「若人事案卡關，造成剩下委員人數少審查流會、需在時間內裁決的結合案就可以直接過關」。李鎂說法是在情勒、綁架全民，要求大家埋單人事案嗎？還是用程序阻撓國會對於公平會人事的實質審查，操弄程序護航自己？

國民黨立委洪孟楷表示，延後交卷、延長考試時間，量身打造審查過程，立法院經濟委員會召開過多次專案報告和公聽會，公平會卻說涉及到經濟部、勞動部和消保處，所以要找相關單位開會，過去幾個月公平會到底在做什麼？

洪孟楷提到，過去台灣曾發生過兩大KTV業者計畫合併，當時的公平會4次否決，理由是兩大KTV業者結合後有45%市占率，兩大外送平台合併後市占率達9成，公平會還在做什麼考量？公平會要用一致邏輯、看待台灣任何產業發展，勞動部前部長何佩珊反對外送平台併購，請問現任部長洪申翰態度如何？外送平台專法，國民黨團將會列入下會期優先法案推動。

王鴻薇說，今年5月傳出兩大外送平台申請合併計畫後，公平會陸續在全國召開4場公聽會，根據會議紀錄，包括餐飲團體、外送員團體和消保團體，沒有任何一方團體支持合併案。

王鴻薇認為，公平會沒道理要拖延准駁，難道是要「打掉重練」，還是要納入其他電商平台，降低市占率？她警告行政院、公平會，不要偷天換日，犧牲外送員、消費者和小商家的權益，尤其是公平會不要想用合併案綁架人事案，如果行政院、公平會真要情勒、綁架，只會讓人事案更難通過。