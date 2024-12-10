基隆、宜蘭國土功能分區圖今通過 國土署：7縣市已完成

國土計畫法預計明年4月30日上路，內政部今審議基隆市、宜蘭縣國土功能分區圖草案，經委員討論，全案同意通過。國土管理署表示，截至目前為止，全國有7縣市已完成國土功能分區圖草案審議，相關子法研訂已完成16項，預計年底完成。

國土署表示，基隆市政府及宜蘭縣政府依據全國國土計畫及該市（縣）國土計畫指導繪製國土功能分區圖，今開國土計畫審議會第33次會議，針對地方政府提出因地制宜畫設方式、特殊個案及人民陳情案件進行審議討論。

國土署舉例，包含基隆市政府提出草濫溪取水口上游集水區之國土保育地區範圍調整、基隆市國土計畫指導畫設為城鄉發展區第2類之3範圍，宜蘭縣政府提出新增畫設為城鄉發展區第2類之3範圍等議題。國土署表示，經委員討論後，全案原則同意通過，目前全國有7縣市已完成國土功能分區圖草案審議。

國土管理署表示，目前有14個直轄市、縣（市）政府提報國土功能分區圖草案至內政部審議，請尚未提送國土功能分區圖草案8縣（市）政府，依法盡快完成審議作業後提送至內政部，中央也會協助加速審查。