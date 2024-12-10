官員出訪預算暴增1.6億元...稱物價上漲加通膨 立委質疑離譜

國防外交委員會審查外交部相關預算，外交部明年度的出訪預算，由2.6億元暴增為4.2億元，增加1.6億元，漲幅62%，外交部解釋，是因為近年物價上漲、再加上全球通膨等因素，立委馬文君質疑「高得離譜」，外交部應公開算式，以昭公信。

馬文君說，她在國防外交委員會多年，以前就沒聽說過出訪經費不足，且國內政務繁忙，實際可以出訪的官員並不多，所以即便算入通膨，預算也不該爆增1.6億元。如果是「通膨」，那計算的公式，參數又是如何？為什麼不是1億元？為什麼不是2億元？為什麼是1.6億元？應該要對國會說明。

外交部的解釋，是因為考量近年物價上漲、再加上全球通膨等因素，所以調整出訪預算，馬文君認為，就算這樣，出訪預算漲幅仍是「高得離譜」，連外交部長林佳龍都難以辯駁。最後，外交部參訪預算刪減2千萬元。