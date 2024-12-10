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前議員史雪燕遭解職 許淑華質疑內政部剝奪外配參政權

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣前議員史雪燕（中）因國籍問題，遭內政部解職。圖／報系資料照
南投縣前議員史雪燕（中）因國籍問題，遭內政部解職。圖／報系資料照

前南投縣議員史雪燕因為有大陸國籍內政部發文要求解職。南投縣長許淑華說，內政部作法是用政治剝奪外籍配偶參政權力，沒有必要性，只是政治動作，也與民主人權的精神背道而馳。

許淑華說，大陸籍配偶是用兩岸人民關係條例來台，而非用國籍法，取得中華民國身分證後，政府也未要求他們放棄大陸國籍。

史雪燕就職南投縣議員，民進黨擔心日後衍生後續問題，特別用國籍法解釋。內政部也行文給縣府和縣議會，要求解職。但史雪燕已經卸任，議員的職權行使已經結束，內政部要求解職，沒有必要性，可見這只是政治動作。

許淑華指出，內政部公文對史雪燕擔任議員期間所領到的費用，則表示尊重縣議會。許淑華說，解職是內政部職權，如果認為史雪燕不該就任，她任內期間的薪資、出席費等都應該取消，怎麼又交給縣議會決定，公文內容更凸顯內政部自相矛盾。只是想凸顯大陸籍配偶，沒有放棄原國籍，就不能擔任公職，對於相關實務內容，內政部又避之不談。

許淑華說，不論是陸配或其他國家配偶到台灣，都是台灣多元社會的象徵，政府長年推動台灣是民族大熔爐，外籍配偶取得身分證後，不管是參與公職或各類活動，政府也都是正向鼓勵。

內政部不需要針對大陸籍配偶特別設計或解釋，尤其，陸配在台灣取得身分證門檻，就比其他國籍配偶高，既然他們已有身分證，就應認同他們已是中華民國國民，現在剝奪他們的參政權，只為了做政治上解釋。政府未來在整體法規上，應有更明確的規定，否則就需從兩岸人民關係條例或國籍法上修正或說明。

至於針對個案且對已經卸任的議員解職，實在沒有必要，也展現不出執政黨大度。既然已經給了史雪燕身分證，就應認同她已是我們的國民，政府再對外籍配偶剝奪參政權或針對陸配不准參政，和民主人權理念背道而馳。史雪燕

內政部 國籍 配偶

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