台中也要拚大巨蛋 蔡其昌：與球團合作 不要自己蓋

世界棒球12強賽奪冠，掀起全台棒球熱潮，民眾再蓋一個大巨蛋，台中市長盧秀燕昨天宣布，台中大巨蛋已經在規劃中，2年內公布地點。身兼中華職棒會長的民進黨立委蔡其昌今天表示，中南部確實適合第二顆大巨蛋，但需要地方政府支持，相關球場設計可以交給球團，打造符合需求及特色的球場。

蔡其昌指出，中華隊奪冠看到棒球潛力，加上台北大巨蛋讓球迷體驗升級，從數據看來，每個球團在大巨蛋比賽都有賺錢，都希望能增加場次，需求量很大，確實有孵第二顆蛋的空間。不過，如果距離台北大巨蛋太近，可能會把效益分散，不利於場館經營，中南部確實是適合第二顆巨蛋的地方，需要地方政府支持。

蔡其昌表示，如果期待下一個世界冠軍，要從球場改善做起，首先要檢視各球場，職棒球場跟三級棒球的球場，拜託地方政府可以多撥點預算改善環境，

蔡其昌舉例，先前桃園球場打到一半照明設備熄燈，爭取3億元預算改善排水等問題，現有球場環境改善問題，地方政府應該優先重視，這樣球迷更好體驗馬上有感，不用等到10年後第二顆巨蛋落成啟用。

蔡其昌提醒，如果要興建第二顆大巨蛋，千萬不要地方政府自己蓋，應該地方政府與球團合作，交給球團設計，根據球迷需求增加設備多元性，例如可以參考日本職棒北海道火腿隊，設置泡溫泉等設施，不要蓋完球場後才交給團管理。

蔡其昌說，第二顆大巨蛋興建地點很重要，若與台北大巨蛋距離太近，恐怕會把效益分散，且巨蛋容納人數不一定要達4萬人，可以因應市場需求調整，最重要的是交通運輸要方便，他支持台中蓋第二顆大巨蛋。