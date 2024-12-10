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奧迪卡基金會獲亞洲民主人權獎 獻給孟加拉學運

中央社／ 台北10日電

30多年來致力深化孟加拉人權的「奧迪卡人權基金會」獲頒亞洲民主人權獎。創會者之一拉赫曼表示，他們長期遭政府監控、壓迫，此獎代表來自跨國人權網絡最大的鼓舞與支持，她要獻獎給參與孟加拉學生示威運動的群眾及犧牲者。

台灣民主基金會在今天國際人權日舉行第19屆亞洲民主人權獎頒獎典禮，將獎項頒發給孟加拉「奧迪卡人權基金會」（Odhikar）。

奧迪卡人權基金會創會者之一拉赫曼（SairaRahman）致詞表示，因看見缺乏完善的公民及政治權利保障，奧迪卡人權基金會在1994年由多名不同專業背景的人權鬥士組成。在30多年奮鬥期間，他們在孟加拉辦理人權運動，記錄如法外處決、凌虐、非自願失蹤等迫害，並創建受害者及其家屬的支持網絡，也培訓跨國間的人權捍衛者體系。

拉赫曼表示，自創立以來，基金會及成員長期遭受政府監控，但腐敗墮落的政府對奧迪卡基金會的壓迫長達15年，更加證明奧迪卡人權基金會的堅毅與奉獻。

拉赫曼說明，2013年8月10日至2024年8月5日間，奧迪卡人權基金會遭政府多次阻撓，秘書長及執行長更被捏造案件判處2年徒刑。成員們也經歷電話竊聽、凍結銀行帳戶及拒絕組織註冊，執政黨還在各大媒體發表詆毀基金會與成員的評論文章，因此這個獎項代表的是來自跨國人權網絡最大的鼓舞與支持。

拉赫曼指出，今年國際人權日的主題為「我們的權利，我們的未來，就在當下」，十分扣合近年孟加拉政局變化及公民呼求。

拉赫曼提到，今年7、8月，孟加拉學生因反對公職配額制度上街示威，後來演變為反對專制政權的海嘯，有超過千人遭執法單位殺害，數百人遭捕凌虐，且許多人離奇失蹤。不僅言論自由受限，人權捍衛者遭迫害，所有政府機構都屈服於執政黨，最後因總理逃亡，群眾運動才結束。

拉赫曼強調，正是孟加拉的學生及公民運動，重新帶給人民自由，也讓大家重新獲得權利和尊嚴。

拉赫曼表示，她謹代表奧迪卡人權基金會感謝台灣民主基金會肯定他們在人權領域上的付出，並將此獎項獻給參加示威運動的群眾及犧牲的烈士。

人權 奧迪 孟加拉

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