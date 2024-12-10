卓榮泰：拚均衡台灣 全台分6大生活治理區強化連結

行政院經濟發展第3次委員會議預計近日召開，行政院長卓榮泰今天表示，會議將討論均衡台灣政策，重點之一是將台灣分為北北基宜、桃竹苗、中彰投雲、嘉南高屏、花東、離島等6大區域生活治理區強化連結與發展。

全國商業總會今天舉行2024行政院長與商業領袖座談會，卓榮泰出席致詞時表示，台灣受惠於半導體、AI產業的快速上升，以及公部門投資、民間固定資產投資、民間消費，以及就業市場穩定等關鍵因素，今年經濟成長率預估會到4.27%，將是2016年以來次高，預測明年是3.29%，跟世界趨勢差不多。

他說，美國新政府成立之後，在關稅以及對全球、對中國都可能有新的方向，新的方向不見得是困難，也可能是一個契機與轉機，因此行政院成立台美經貿小組，由行政院副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫共同召集負責，研擬未來該與美國新政府採取怎樣的新合作模式。

談到政院經濟發展委員會，卓榮泰指出，政府重視繁榮發展與公平分配，因此經發會3項主題就是創新經濟、包容成長、均衡台灣，在創新經濟、包容成長主題討論後，政府已推出兆元投資台灣方案、6年成立亞洲資產管理中心、薪資提升措施，以及協助中小微業淨零轉型、數位轉型、打開國際通路，還有提出配套措施協助中小微企業更容易取得資金，減輕稅率負擔。

至於均衡台灣主題，卓榮泰表示，重點有二，其一將鎖定台灣各縣市140項交通、水資源等重要基礎建設，納入均衡台灣規劃推動。他強調，這140項基礎建設完成之後，民眾生活水平將跟今天完全不同。

第二，台灣將分為北北基宜、桃竹苗、中彰投雲、嘉南高屏、花東、離島等6大區域生活治理區。卓榮泰說，北北基宜是基隆河谷科技廊帶、桃竹苗為大矽谷、中彰投雲是中部智慧數位升級產業園區、嘉南高屏有大南方計畫、花東慢經濟廊帶，以及預計將金馬澎離島等打造成為宜居樂園。

卓榮泰說，6大區域治理計畫是最具體落實均衡台灣政策，讓台灣從北到南有一個想像圖像，每個區域既有特色也有文化，透過區域連結在一起，擁有共同發展方向，也有獨特發展目標。

討論均衡台灣的經發會第3次會議預計近日召開，卓榮泰說，討論結果出爐後，會將會議結論與顧問密集討論後，再逐步落實。

對於業界關注的淨零轉型，卓榮泰強調，政府推動二次能源轉型，除了會繼續發展多元綠能、推動深度節能，也會透過科技儲能提升全國電網韌性，目的就是要提供安全穩定的供電。

卓榮泰也透露，總統賴清德出訪前與他最後一次談話，再次提醒台灣未來整體必須著重經濟發展、強化治安，也要大幅度的做都更危老，相關交付的工作，政院都在進行中。