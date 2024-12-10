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亞洲民主人權獎 韓國瑜勉聚微光照亮黑暗角落

中央社／ 台北10日電

孟加拉「奧迪卡人權基金會」獲頒亞洲民主人權獎，身兼台灣民主基金會董事長的立法院長的韓國瑜表示，希望此獎能策動更多亞洲人權工作者，「得道者多助，失道者寡助」，希望大家聚集小小微光，照亮世界黑暗角落。

第19屆亞洲民主人權獎頒獎典禮上午在台北賓館舉行，包括總統賴清德、外交部政務次長吳志中與各國使節等人出席，今年亞洲民主人權獎得主為孟加拉「奧迪卡人權基金會」（Odhikar）。

韓國瑜致詞表示，Odhikar在孟加拉語意為「權利」，奧迪卡人權基金會自1994年創立以來，透過研究、倡議、監督及培訓等方式培訓超過400名人權捍衛者，也自1996年起每年發表人權報告，監督公民權益和政府透明度，並積極揭露孟加拉人權迫害事件。

韓國瑜說明，奧迪卡人權基金會也促使孟加拉政府正式簽署「國際刑事法院羅馬規約」，孟加拉也自2016年起參與並協助國際上對於羅興亞人迫害的工作調查。

韓國瑜指出，代表出席授獎的埃蘭（ASMNasiruddin Elan）是奧迪卡人權基金會重要領導者，受政府重重阻撓，仍以雖千萬人吾往矣的大無畏精神堅持不懈；另一名代表博士拉赫曼（Saira Rahman）透過教學、寫書與研究為孟加拉帶來變革，第三名代表法赫米娜（Taskin Fahmina）長期積極參與調查人權侵害事件等，為人權保障付出很多努力。

韓國瑜解釋，亞洲民主人權獎肯定奧迪卡人權基金會過去30多年來推動公民人權與政治權利付出的努力與卓越貢獻，也希望亞洲民主人權獎的榮譽能策動未來更多亞洲人權工作者，正如「得道者多助，失道者寡助」所言，在追求自由民主的正道上，台灣民主基金會始終與所有致力於民主、人權的夥伴並肩同行。

韓國瑜提到，中華民國在2009年將「公民與政治權利國際公約」及「經濟社會文化權利國際公約」納入中華民國國內法體系，並定期公布國家人員報告，監察院也成立國家人權委員會，以法律與制度為基礎，深化人權保障，彰顯台灣做為自由民主燈塔角色。

韓國瑜強調，希望大家一起聚集小小微光，照亮世界每個黑暗角落，讓善良力量不斷循環，為自己與他人營造更民主、開放與安全的美麗新世界。

台灣民主基金會自2003年創立以來，積極與國際民主力量連結，與全球各地民主人士齊心推動民主人權，自2006年起設置「亞洲民主人權獎」，藉獎勵亞洲地區以和平方式，促進民主或提倡人權有卓越貢獻的個人或團體。

人權 孟加拉 韓國瑜

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