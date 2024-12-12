跟上AI時代浪潮，擁有高速穩定的網路環境才是王道！

在數位生活持續進化的世代，高速穩定的網路已成為引領未來的關鍵服務，如今，家用寬頻業者不僅要提供高速的下載體驗，更要能解決以往上傳頻寬不足的痛點，滿足使用者上傳大檔案、即時直播高畫質影片，以及分享AI生成內容的需求。

AI技術的普及，讓人人都可經營自媒體，短時間內生成大量高品質影片與圖片，上傳分享大檔案的需求持續攀升；此外，無論是觀看4K甚至8K超高畫質串流影音、電競玩家追求低延遲的極致體驗、直播主的高畫質即時互動、及全家同時多聯網設備的使用，都對網路的穩定性與速度提出了更高的要求。順應市場需求，即有家用寬頻業者推出雙向1G對稱頻寬的服務，除了高速率的下載效能，更憑藉對稱的上傳速度，帶來更全面的飆網體驗。

數位生活持續進化的時代，無論大檔案上傳/下載、觀看高畫質串流影音、即時互動直播或電競極致體驗，都需要穩定且高速的網路傳輸。 圖／Shutterstock 提供

優質網路4大關鍵

根據東方線上消費者研究集團最新公布的「2024年消費者網路使用行為與品質滿意度調查」，結果顯示中華電信HiNet光世代在網路穩定度、上傳速度、下載速度、障礙解決速度、整體滿意度、信賴度、推薦度、品牌擁護率及網路體驗最佳品牌，評比皆為全台第一名。另調查更指出，在最近三年內曾轉換業者的用戶中，HiNet光世代多被認為在網路品質和客戶服務上優於之前的業者，可見其在用戶心中具有高度的信任和期待。

HiNet光世代能夠深受消費者青睞，主要歸功於4大關鍵優勢：

【關鍵優勢1】穩定才是快

根據調查結果顯示，超過90%以上的用戶認為「穩定性」是選擇家用寬頻業者最重要的因素。網路不穩定，用起來卡卡不順，連帶心情也「阿雜」！HiNet光世代提供光纖到府服務，並採標準工法佈建管道，線路從機房到客戶端，主要佈建在專用的地下電信管道內，可降低不良氣候影響，即使下大雨、颱風天，也能提供相對穩定的網路品質。

【關鍵優勢2】雙向對稱頻寬

許多消費者會納悶，為什麼明明申請的網路有很大的下載頻寬，但還是覺得網速很慢、連網不順暢？因為上傳頻寬塞車時，會影響下載速率，使用者就會明顯感受到網速變慢。身為家用寬頻領導品牌， HiNet光世代提供300M、500M、1G雙向對稱頻寬規格，宛如二條對稱大馬路，讓資料上傳或下載都不塞車，讓你無論使用視訊直播、雲端備份、即時網路互動、大量資訊上傳/下載，都超穩定快速！

東方線上的調查還發現，家中尚未裝雙向對稱頻寬的用戶中，高達80.1%表示有意願在未來申辦，可見雙向對稱的網速已成為不可忽視的消費者需求趨勢。

【關鍵優勢3】整合Mesh Wi-Fi 無線網路

現代人隨時隨地都要上網，也經常會有全家人多裝置，在客廳、房間、浴室等不同地方同時連網的需求，中華電信「Wi-Fi 全屋通」可建構Mesh Wi-Fi網狀網路，提供高涵蓋、超穩定的訊號品質，讓用戶不管在家中哪個角落，都能享受無縫上網的暢快體驗。而東方線上的調查確實指出，使用中華電信Mesh Wi-Fi的用戶，針對家中Wi-Fi「訊號涵蓋率滿意度」及「整體滿意度」的評比較其他業者高。

更棒的是，「Wi-Fi 全屋通」是由專業工程師到府安裝，用戶不用自己動手，並且透過月租方式租用設備，沒有設備採購成本與維護等後顧之憂，有問題只需一通電話，客服就會協助解決。

【關鍵優勢4】豐富的加值服務，全方位守護上網資安

雖說網路帶來不少便利，但也暗藏危機，越來越多的網路詐騙、駭客、惡意程式等，一旦中招後患無窮。尤其家中網路經常是一群人共同使用，長輩、小孩若不小心點入不明連結，恐會影響其他使用者。中華電信身為全方位資安守護專家，不僅提供多項資安防護加值產品，如：防駭守門員、色情守門員、上網時間管理等，申請HiNet光世代300M(含)以上頻寬更免費提供「上網守衛」服務，直接從機房端防堵駭客和釣魚網站、降低被駭風險，還有頻寬分流等服務，讓網路使用更安全、更放心。

中華電信「Wi-Fi 全屋通」可建構超涵蓋的網路環境，搭配雙向1G，滿足全家人多裝置、在家中不同地方同時連網的需求。 圖／Shutterstock 提供

現在申辦HiNet光世代「速在必行3.0 」方案，雙向1G家用型每月只要1,299元，就能享受「又快又穩又順暢」的飆網新體驗以及專業可靠的服務，兩年幫你省下14,400元！新申請或升速客戶，加碼好禮多選一：Netflix高級版贈2個月(首年最高省1,530元)、防駭守門員兩年0元或Hami Point 1,200點。讓中華電信包辦你的AI智慧生活，為全家人打造高速穩定的網路環境！

即刻了解 >> https://cht.tw/x/7d3o3