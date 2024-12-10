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頒發亞洲民主人權獎 賴清德：台灣是捍衛民主的最前線

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
總統賴清德（左二）與立法院長韓國瑜（右二）上午一同出席第19屆亞洲民主人權獎頒獎典禮，分別頒發獎座及獎金給獲獎的孟加拉「奧迪卡人權基金會」代表。記者林俊良／攝影
總統賴清德（左二）與立法院長韓國瑜（右二）上午一同出席第19屆亞洲民主人權獎頒獎典禮，分別頒發獎座及獎金給獲獎的孟加拉「奧迪卡人權基金會」代表。記者林俊良／攝影

台灣民主基金會今天舉行第19屆亞洲民主人權獎頒獎典禮，本屆獲獎人為孟加拉「奧迪卡人權基金會」。賴清德總統致詞讚許，基金會讓躲藏在黑暗的惡行於陽光下接受審視，並強調台灣是捍衛民主的最前線，未來將強化台灣民主防衛能力。

台灣民主基金會今天上午在台北賓館舉行「第19屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」，本屆獲獎人為孟加拉「奧迪卡人權基金會」，基金會邀請賴總統頒獎給與予「奧迪卡人權基金會」執行長ASM．納西魯丁．埃蘭（ASM Nasiruddin Elan）、秘書長塞拉．拉赫曼．汗（Saira Rahman）等人。

賴總統表示，台灣民主基金會秉持台灣人權立國立場，從2006年開始設置「亞洲民主人權獎項」，在歷屆董事長與執行長帶領下成為亞洲至高榮譽獎項，未來也將在韓國瑜帶領下，持續深化台灣與世界的連結。

賴總統表示，奧迪卡基金會自1994年創立以來，致力於提高孟加拉公民人權，不僅發揮監督與問責功能，每年還發布人權報告，揭露人權迫害事件，讓躲藏在黑暗的惡行於陽光下接受審視，過去奧迪卡基金會處境十分艱難，團隊成員從事人權還被受到監視、騷擾等，但仍然堅忍不拔，在追求民主道路上勇敢前進，令人敬佩。

賴總統還提到，台灣與孟加拉一樣走過威權帶來的壓制與脅迫，在很多民主鬥士付出下，台灣人民才得以享受自由民主生活，也可以透過選票選擇自己國家的未來，「現在的台灣已是蓬勃發展的民主社會，也是捍衛民主的最前線」。

賴總統指出，近年來假訊息、認知作戰是每個民主國家的挑戰，台灣也透過「全球合作暨訓練架構（GCTF）」，不斷擴大與各國夥伴合作，未來政府會持續努力，強化台灣民主防衛能力，也會與各國深化夥伴關係，共同穩固全球民主韌性。

人權 奧迪

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