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與大陸交流都是統戰？ 許舒博：乾脆把門關起來

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
商業總會理事長許舒博表示，目前兩岸氣氛非常不好，應盡快改善兩岸政治環境。圖／本報系資料照片
商業總會理事長許舒博表示，目前兩岸氣氛非常不好，應盡快改善兩岸政治環境。圖／本報系資料照片

兩岸企業家峰會日前舉行，會中提及重組紅色供應鏈，商總理事長許舒博表示，兩岸的產業鏈合作無法取代，目前兩岸氣氛非常不好，如何盡快改善兩岸政治環境，否則商業模式怎麼合作都很難繼續下去，或許可以先由旅遊開始，建立比較良善的環境。

許舒博是在今日舉行的「2024行政院長與商業領袖座談會」會場外受訪，做出以上表示。

許舒博表示，現在兩岸人員都不往來，因此很多事情無法圓滿解決，面對即將到來的美中貿易大戰，台灣無法用對抗的手段來面對，都是要採取「合」的方法應對，因此兩岸必須要儘快恢復交流，讓氣氛緩和下來，才有後續的合作談判，不會影響到整體的對外關係。

但外界認為兩岸企業家峰會是統戰活動，許舒博也說，什麼路都不走，那要走什麼路，若是與大陸談就叫統戰，與美國、英國談是否也是被統戰？他強調，經貿往來都必須透過談判來解決、取得雙贏，若談了就叫統戰，那乾脆把門關起來，不要走出去跟其他國家往來，而面對大陸都用統戰二字，代表台灣非常沒有自信，「台灣自由民主都到哪裡去了」？

許舒博更說，別人到自己國家，講了某些話就會影響國人看法嗎？不要這麼沒有自信，台灣自由民主幾十年，對國民、國家要有信心，不要一味地怕東怕西，這不是應有的作為。

許舒博也說，出席峰會並沒有壓力，該提出的主張都有提，若強調人民最大，就要思考什麼方向可以讓人民穩定生活，和平是最大公約數，破壞和平就是最大的敵人，大陸從過去到現在始終不變，但台灣有台灣的立場，要對自己國家有信心。

統戰 美國 自信

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