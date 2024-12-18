完整產業鏈打造最強AI聚落 林口全面升級國際城市再進化

政府大力推動AI產業發展，並以林口作為發展AI產業的最強生產基地，打造集結上中下游的完整產業鏈。圖為新北AI+智慧園區。 圖／新北市政府 提供

AI需求跳躍式增長，帶動各國爭相布局相關技術與產業鏈，林口更在這波全球AI熱潮中，迅速崛起成為北台灣最重要的AI產業聚落。在政府政策大力推動與指標跨國企業積極搶進下，林口因集結上、中、下游完整的AI產業鏈，不僅產業地位大幅提升，區域與房市發展也將迎來全面升級。

隨著人工智能廣泛應用，並快速擴及製造、醫療、金融、科技等領域，AI產業的重要性正持續攀升。根據產業與市場研究機構的預估，全球AI需求將在未來幾年出現爆發性成長，市場規模則將以每年超過20%的驚人幅度增加，預計到了2030年，全球AI產業的市場規模將超過15兆美元。

產業趨勢專家指出，未來企業對於AI技術的需求不再僅限於研發和應用，而是逐漸擴展到全面的生態系統建設，從AI晶片製造到伺服器配置，再到智慧應用服務的部署，形成貫穿整個產業鏈的需求，而台灣憑藉著在半導體製造、硬體設備與高科技產業的深厚基礎，已成為全球AI產業供應鏈不可或缺的一環。

林口絕佳的地理位置與交通條件能快速與國際接軌，加上廣大的發展腹地，讓AI產業發展佔盡發展優勢。 圖／亞昕森匯 提供

專家指出，作為全球半導體和電子產品的主要生產地，台灣提供了AI運算所需的核心技術與元件，包括高效能的AI晶片與伺服器架構，其中，林口近年在政府政策的扶持與企業資金大量投入下，正建立起完整的AI產業生態圈，未來更將結合創新技術與全球市場聯結，佔有關鍵的戰略地位。

專家分析，林口在短短8公里的範圍內，就匯集了包括林口新創園區、新北AI+智慧園區、華亞科技園區與龜山工業區等4大高科技產業園區。在這條「黃金AI八公里產業廊道」上，涵蓋從半導體設計、製造，以及AI伺服器、智慧創新技術等未來趨勢產業，並通過全球合作進一步強化國際競爭力。

隨著AI技術的快速發展，林口正持續吸引更多國際大廠在此設立研發中心與企業總部，並進一步推動區域內的技術創新與人才聚集。目前除了已有微軟、NVIDIA等國際大廠進駐，全球半導體設備龍頭艾司摩爾（ASML）也選擇在新北AI+智慧園區設廠，更凸顯林口在全球AI產業鏈中的重要地位。

值得關注的是，林口除了完整的AI產業鏈，政府也祭出最新的「亞洲矽谷3.0計劃」，強調AI、物聯網（IoT）等先進技術的應用，並且結合本土與外資企業大力扶持新創產業，使得區域內的創新技術與數位轉型獲得大幅進展，不僅鞏固林口AI產業的整體技術實力，也將進一步推動林口產業與城市地位的升級。

AI趨勢帶來的產業與城市發展前景，吸引亞昕集團推出商辦鉅獻「亞昕天匯」作為集團30周年品牌代表作。 圖／亞昕森匯 提供

當地房產業者指出，AI產業有望帶來兆元產值並衍生可觀的經濟效益，增強區域內的產業與城市競爭力。尤其是AI與新創產業都將創造大量高薪就業機會並吸引全球頂尖人才與企業進駐，未來勢必推升林口高品質商辦與住宅市場的需求，長期供不應求的商辦產品更是顯得奇貨可居。

看好林口商辦市場潛力，長年深耕林口、擅長以前瞻眼光掌握林口房市脈動並超前部署的上市櫃建商亞昕集團(5213)，就將在40米文化二路的中心商業區精華地塊上，打造地上30層、地下6層的商辦地標「亞昕天匯」，作為集團30周年的品牌代表作。

亞昕集團表示，林口擁有優越的地理位置與交通條件助攻產業發展，完善的生活機能與國際化的生活環境，則使得林口成為吸引人才的理想之地，如今隨著林口兆元AI產業聚落的誕生，未來相關產業需求的擴展勢必帶來更多國際大廠進駐，而林口也將成為國際級商辦聚集的指標城市，前景無可限量。

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