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【專家之眼】三大支柱消散 當前德國的衰退

聯合報／ 湯紹成／亞太綜合研究院院長
德國總理蕭茲。圖／路透
德國總理蕭茲。圖／路透

月前德國聯合政府瓦解，目前是看守內閣，直至明年三月提前選舉才能組織新政府。再加上川普的衝擊，除關稅之外，還可能將俄烏戰爭丟包給歐洲，使得受夠川普1.0的德國各政黨都嚴陣以待。

首先，在政治方面。自2021年以來，中間偏左的社會民主黨(SPD)與綠黨(Greens)和親商的自由民主黨(FDP)聯合組閣掌權，就在財政與綠能方面齟齬不斷，導致社民黨總理蕭茲在11月開除了自民黨的財政部長林德，以致於必須提前選舉。

這當然受到烏克蘭戰爭直接與重大的影響。因為德國是繼美國之後，提供烏國援助最大的國家，總體支援約2～3百億歐元。再加上自梅克爾政府至今，德國已收容近3～4百萬難民，其中包括1百萬烏克蘭難民，造成政府嚴重的財政負擔。而此次政府瓦解的導火線，就是財政部長反對提高國債上限而遭解職。

在經濟層面，目前德國衰退的風險增高，2023年第四季度GDP下降0.3%，德國已進入技術性衰退。雖然通脹率從去年的5.9%降至預計的2.8%，但結構性問題，比如技術工人短缺與投資不足，再加上外銷疲軟，不少工廠都開始解職員工，其中最典型的就是大眾汽車(VW)。這是德國引以為傲的重要汽車產業，幾十年來首度關閉一些工廠與遣散員工，震驚德國各界，而這也與大陸的景氣不佳有關，因為這還是德國汽車業最大的市場。再加上德國企業轉型太慢，比如電動車就被中方超越許多。

在社會層面，民眾對政府改革能力的信任有所下降，對氣候、房價，難民以及社會公平的期待增大，因而造成極右派政黨(AfD)的火速膨脹。近期民調顯示，在野的基民/基社聯盟(CDU/CSU)支持率約32%，比聯合內閣裡社民黨（SPD）16%、綠黨11%、自民黨4%加起來還高。AfD也有高達20%的支持率，然目前所有其他政黨都拒與AfD合作。但即便日後基民盟勝出，恐仍須與社民黨、綠黨甚至兩黨一道，才能過半組閣。

綜合觀之，原本梅克爾16年政府時期，安全靠美國、能源靠俄國、市場靠中國的政策奏效，使得德國一直擔任歐盟經濟的火車頭。如今三大支柱都一一消散，甚至國際媒體都已有德國是歐洲病夫的陳述，可見情勢的嚴峻。

德國 綠黨 難民

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