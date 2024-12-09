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因疫情延宕4年 唐獎基金會親送純金獎章給珍古德

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
唐獎教育基金會執行長陳振川（左）把當年受COVID-19疫情影響無法送達的純金唐獎奬章，親自獻給2020年第四屆唐獎永續發展獎得主珍古德（右）。圖／唐獎教育基金會提供
唐獎教育基金會執行長陳振川（左）把當年受COVID-19疫情影響無法送達的純金唐獎奬章，親自獻給2020年第四屆唐獎永續發展獎得主珍古德（右）。圖／唐獎教育基金會提供

2020年第四屆唐獎永續發展獎得主珍古德，終身奉獻給地球環境保育工作，高齡90歲的她至今仍往來世界各地募款、推動「根與芽計畫」。唐獎教育基金會執行長陳振川昨日偕同唐獎專題影片拍攝團隊飛往新加坡，把當年受COVID-19疫情影響無法送達的純金唐獎獎章，親自獻給珍古德。

陳振川讚許珍古德是位具有智慧、愛心的堅毅女性，她自1960年在非洲坦尚尼亞的岡貝溪國家公園開始野外黑猩猩的田野調查，迄今已經64年。今日高齡90歲的她近日行程仍十分緊湊，從英國倫敦出發，先到印度、馬來西亞、香港、中國。在新加坡的90歲慶生活動，短短3天每天都安排募款晚宴、拍賣會，還和89歲海洋生物學家Sylvia Earle對話、參與根與芽青年高峰會、義工感恩晚宴。接著還將前往尼泊爾、紐約，最後再回英國過聖誕節。

唐獎教育基金會表示，珍古德2020年獲頒唐獎永續發展獎，以表彰她在靈長類動物研究的開創性發現，足以重新定義人類與動物的關係，以及她終身在地球環境保育工作上無與倫比的奉獻。該年全球遭逢COVID-19疫情，頒獎典禮只好改以線上方式舉辦。

珍古德當時也親筆寫下對唐獎的感謝：「唐獎教育基金會慷慨的胸襟是我無以言喻的。基金會的贊助將幫助我擴展我們的根與芽計畫，使世界各地的年輕人能夠採取行動，讓地球成為一個對人類、動物和環境而言更美好的地方。」

動物 唐獎 珍古德

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