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因疫情遲了4年…唐獎執行長赴新加坡 致贈珍古德純金獎章

中央社／ 台北9日電
珍古德（中）於2020年獲頒唐獎永續發展獎，以表彰她在靈長類動物研究的開創性發現，以及終身在地球環境保育工作上無與倫比的奉獻。圖／唐獎提供
珍古德（中）於2020年獲頒唐獎永續發展獎，以表彰她在靈長類動物研究的開創性發現，以及終身在地球環境保育工作上無與倫比的奉獻。圖／唐獎提供

唐獎教育基金會執行長陳振川飛往新加坡，今天將因疫情延遲4年的純金唐獎獎章，交到2020年永續發展獎得主珍古德手上，高齡90歲的珍古德仍在全球各地為生態保育奔走。

唐獎教育基金會今天發布新聞稿指出，唐獎基金會執行長陳振川昨天偕同唐獎專題影片拍攝團隊飛往新加坡，今天上午在國際珍古德教育及保育協會新加坡會長Andie Ang、台灣會長郭雪珍、馬來西亞會長林忠彪等人陪同下，與2020年第4屆唐獎永續發展獎得主珍古德（Jane Goodall）博士會面。

陳振川也將因COVID-19疫情延遲4年的純金唐獎獎章交到珍古德手上，收到獎章的珍古德非常開心，稱讚設計得很漂亮，也訝異214克純金獎章的重量。

陳振川表示，珍古德是具智慧、愛心的堅毅女性，她自1960年在非洲坦尚尼亞的岡貝溪國家公園開始野外黑猩猩的田野調查，至今已64年。高齡90歲的她仍馬不停蹄奔走世界各地，為國際珍古德協會及世界各地分會長期發展奮鬥，並宣揚生態環境保育，令人敬佩。

陳振川分享，珍古德近日行程十分緊湊，她從英國倫敦出發，先到印度、馬來西亞、香港、中國，個人攜帶兩箱大行李箱扺達新加坡，充沛活力完全超越年齡限制；在新加坡的90歲生日3天慶祝活動中，每天都安排包括募款晚宴、拍賣會、義工感恩晚宴等活動且場場爆滿，接著還將前往尼泊爾、紐約，最後再回英國過耶誕節。

根據唐獎基金會資料，珍古德於2020年獲頒唐獎永續發展獎，以表彰她在靈長類動物研究的開創性發現，以及終身在地球環境保育工作上無與倫比的奉獻；由於該年全球遭逢COVID-19疫情，唐獎基金會及創辦人尹衍樑盼待全球疫情趨緩後，邀請2020年得主來台灣領獎，但因疫情延燒至2021年，最後只好改以線上方式舉辦頒獎典禮。

唐獎 珍古德 馬來西亞

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