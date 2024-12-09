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立委質疑勞保基金2028恐破產 洪申翰：有望往後延

中央社／ 台北9日電
立委質詢勞保基金收不抵支，並指有分析估計2028年破產。勞動部長洪申翰表示，破產說很有機會往後延。聯合報記者胡經周／攝影
立委質詢勞保基金收不抵支，並指有分析估計2028年破產。勞動部長洪申翰表示，破產說很有機會往後延。聯合報記者胡經周／攝影

多名立委今天質詢勞保基金收不抵支，並指有分析估計2028年破產，要求修法確保政府負最終支付責任。勞動部洪申翰表示，修不修法都會撥補，破產說很有機會往後延。

立法院社會福利及衛生環境委員會邀請勞動部部長列席報告業務概況，並備質詢；以及審查中華民國114年度中央政府總預算案關於勞動部主管預算（公務及基金預算）、勞動部函送財團法人職業災害預防及重建中心114年度預算書案。

勞保基金財務狀況不斷傳出破產之說，國民黨籍立委羅廷瑋說，根據2021年精算報告顯示2028年會破產。國民黨籍立委王育敏與民進黨立委楊曜都主張必須修法，確保政府負起最終支付責任。

洪申翰說，修不修法，政府都會持續撥補；投資收益增加，2028年破產之說很有機會往後延後，但不表示沒有危機。

國民黨籍立委賴士葆分析勞保基金「收不抵支」始自2017年，他說，保費收入新台幣3500多億元、支出3800多億元，差額276億元，直到2023年虧損增到446億元，今年預估虧605億元，2025年849億元，這是勞動部給的資料。

他指出，勞保潛藏負債平均每人背負56萬元，2017至2025年累計的「收不抵支」達3818億元；加上政府自2020年開始撥補200億元，加上2025年的金額，合計要撥補3870億元；將這2筆對比，政府若沒撥補會破產。

洪申翰原本說，撥補非常重要，目前數字算起來還沒，離那個危險的線愈來愈近。勞動部幕僚補充，因為餘額是1兆900多億元。賴士葆重申，如果有資格請領的人都去請領，就會破產了。勞動部幕僚說，但是要離職退保，還在工作的人不能申請。

另外，賴士葆說，是否能允諾任內都不會提高保費、砍給付金額。洪申翰說，目前就是這樣，政府會撥補。王育敏主張修法確保政府負最終支付責任。楊曜說，不修法確立，只是政策，有可能轉變。洪申翰重申，修不修法都會撥補。

修法 勞保基金 勞動部 洪申翰 破產

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