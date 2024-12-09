卓榮泰：向外擴張的霸權主義 終將被全世界唾棄

行政院長卓榮泰指出，台灣走過38年的戒嚴時期，太多人付出慘痛代價，人民力量不允許走回頭路；另針對反霸權，在共軍疑似發動軍演前夕，他說，軍機、軍艦擾台，破壞印太區域和平穩定，台灣要跟世界民主夥伴國家堅決站在一起，「任何一個向外擴張的霸權主義，最終會得到全世界人民共同唾棄」。

國際人權日前夕，卓榮泰下午出席由行政院人權及轉型正義處舉辦的「2024人權日國際研討會」。他說，人權是普世價值，也是台灣跟世界理念相近國家，連結彼此最有效的力量。

卓榮泰說，人權不只是國內問題，更是國際普遍問題，應以兩個態度面對，包括過去歷史所犯錯誤不容許再發生，今天還持續存在反人權的各種行為，不要留在未來的歷史，「我堅信台灣在走過這段路後，不會在人權道路上再走任何頭路」。

卓榮泰提到，當前人權四大課題為「反獨裁、反集權、反霸凌、反霸權」。反獨裁、反極權是長久工作，台灣走過38年的戒嚴時期，太多人付出慘痛代價，人民力量不允許走回頭路，國內各政黨也不可能有任何人、任何想法，用反民主方式凌駕人民力量，國內已凝聚相當多的力量，他對台灣民主發展深具信心。

此外，國防部中午表示，中共解放軍9日起至11日，在浙江及福建以東一帶空域，開設7處空域保留區，疑似將進行軍事演訓。

卓榮泰會中也提到，無論是軍演，或軍機、軍艦嚷台，破壞整個印太區域和平穩定，這就是國際霸權，台灣要跟世界民主夥伴國家勇敢、堅決地站在一起，才有力量保衛台灣安全，維護印太地區的和平和穩定，這也是世界共同議題，「任何一個向外擴張的霸權主義，最終會得到全世界人民共同的唾棄。」

卓榮泰說，反獨裁、反極權、反霸凌、反霸權，是勢必要堅決繼續走下去的民主人權工作，有賴各位透過討論共同努力。他說，除了向過去深受人權事件所害的前輩致敬，也要把所努力的成果留給未來世世代代，以及維護國際上平等對待、互相尊重的空間跟環境。