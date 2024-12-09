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中研院鼓勵年輕學者 氣候、農業、台灣史獲獎

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】年輕學者研究氣候變遷、農作物馴化，有助未來人類了解地球運行機制，還有農業研究更加透徹！中研院9日頒發「年輕學者研究成果獎」，共有5位年輕學者獲獎，包括研究氣候變遷的學者黃彥婷、鑽研演化的學者李承叡、中研院數學研究所副研究員蔡政江、研究英美文學的曼紐爾與研究清代台灣史的學者盧正恒。

氣候與演化也入列

中央研究院今9日揭曉2024年「年輕學者研究成果獎」，並由中研院院長廖俊智親自頒發獎牌，台大大氣系副教授黃彥婷專注於北半球中緯度的能量收支變化和大氣環流的交互作用，提出氣候變遷機制；台大生演所教授李承叡以演化與生態學的視野，探討亞洲本地農作物馴化及遺傳多樣性。

台大外文系副教授曼紐爾從障礙理論的視角，深入分析十九世紀英美文學經典的視覺改編文本。中研院數學研究所副研究員蔡政江則反證1987年以來，對波前集基本結構的普遍猜想，為p進位群上的調和分析創造新的思考方向，有助人類在量子物理學、認知科學、計算機科學等領域有進一步發展。

勉勵跨領域學習要堅持

另外，陽交大人文社會學系副教授盧正恒則結合地方和帝國視角，利用新史料及跨學科研究方法理解清代臺灣，他在致詞時更勉勵說，希望自己的經歷（從經濟系跨到歷史系）能鼓舞那些跨領域學習者或正經歷挫折的人：請務必堅持，朝向自己的夢想前進。

廖俊智表示，希望藉由獎項肯定得獎人研究成果，並激發研究人員從事創新性與前瞻性的研究，作出重要貢獻，發揮潛在的影響力。本次獲獎者多有跨領域背景，李承叡獲獎時也說，感謝台大與國科會的支持，讓他的研究得以朝生態、演化、農業等領域的整合性與跨領域的方向前進。

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台大 氣候變遷

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