臺大重磅首開『全方位財務規劃與傳承班』，掌握財富傳承與理財規劃密碼

家庭財富累積不易，如何妥善規劃與傳承更是重中之重，但這也是許多人感到困擾的問題。財富傳承不僅是數字遊戲，更關乎家庭的幸福與延續。在這個低利率、高通膨的時代，如何讓財富保值增值，並實現世代傳承，成為現代人必須面對的重要課題。

國立臺灣大學進修推廣學院將於114年2月16日開辦「全方位財務規劃與傳承」課程，敦聘臺大財務金融學系陳彥行教授，帶您深入探討產權保障、理財素養、財富傳承等關鍵議題。

陳彥行教授學經歷豐富，專長於公司財務與公司永續治理，曾獲2018年臺大教學傑出教師。本次課程，陳教授將結合理論與實務，以淺顯易懂的方式，解惑您在人生長程理財規劃中會面臨的關鍵性問題，並為您提供全方位的財務規劃建議。

「全方位財務規劃與傳承」課程總時數為6小時，本課程針對日常生活中常見的財務問題與家庭財富傳承議題精心設計，分為兩大主題：「產權保障與理財素養」以及「財富傳承與節稅」。本課程結合實務案例，透過一天精實的課程，您將會對理財觀念、婚姻財產、風險管理、保險規劃、遺產規劃、子女教育基金、贈與等有更深刻的認知。除此之外，您將學會如何有效管理來自家庭成員的財務風險、建立完善的財務藍圖、掌握財富管理的技巧，為自己和家人打造更美好的未來。

課程熱烈招生中，於114年1月17日前完成繳費享有優惠，歡迎有興趣者把握機會儘早報名。相關訊息歡迎上【臺大推廣教育網】查詢或洽 (02) 2362-0502。

「全方位財務規劃與傳承」第1期課程介紹網址：https://reurl.cc/34dbOM