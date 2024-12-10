臺大「管理碩士學分班」12/12晚上7點招生說明會報名中

文／ 臺灣大學進修推廣學院 提供

國立臺灣大學進修推廣學院特邀臺大管理學院專業師資，為有心修讀管理專業的學習者開辦「管理碩士學分班」，該班程精心規劃「產」、「銷」、「人」、「發」、「財」等五管環環相扣的系統化課程，由基礎到進階，打破時間與地點的侷限，透過實體與網路授課等不同的學習方式，輔以互動教學法進行授課，提供學員多角度的思考學習，紮實你的管理專業知能。另外，該班程提供學員於正式開課前透過線上預修「財務報表分析」、「管理概論」等課程，幫助學員奠定基礎俾利學習之融會貫通，並為入學做準備。

圖／臺灣大學進修推廣學院 提供
圖／臺灣大學進修推廣學院 提供

臺大進修推廣學院指出，修讀管理碩士學分班除了可以獲致課堂學習專業知識，還可以參加許多活動，包括：學期演講、運動會、社團等，透過不同的學習方式與交流管道，拓展學員的視野及人脈。此外，該學院每學期更邀請廣邀產、官、學各界專家，針對不同領域進行主題交流分享與探討，以及舉辦企業參訪活動，結合理論與實務，擴大學員知識視野及交流。

臺大最新一期的「管理碩士學分班」目前已開始受理報名，114年1月16日報名截止。為使學員對課程有進一步認識，特於113年12月12日周四晚間7點於臺大進修推廣學院舉行免費說明講座。想了解更多，請上【臺大推廣教育網】-->學分班程(管理碩士學分班)或電洽(02)2362-0502查詢。

「管理碩士學分班」https://reurl.cc/A2Dby3

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