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遭周玉蔻誹謗「滾床單」…張淑娟開畫展傳達善良 洪秀柱致敬打氣

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獨／遭周玉蔻誹謗張淑娟開畫展傳達善良 洪秀柱致敬打氣

聯合報／ 記者陳洛薇／台北即時報導
前中國小姐張淑娟舉辦個人畫展，國民黨前主席洪秀柱親臨打氣。圖／記者陳洛薇攝
前中國小姐張淑娟舉辦個人畫展，國民黨前主席洪秀柱親臨打氣。圖／記者陳洛薇攝

前中國小姐張淑娟遭媒體人周玉蔻、蔡玉真誹謗捲入「滾床單」事件，台北地院一審宣判周蔡1年6個月徒刑，張淑娟呼籲兩人放棄上訴，對自己行為負應有責任，也希望不要再有下個被霸凌的受害者。

張淑娟最近在市長官邸舉辦個人畫展，希望藉畫傳遞善良，國民黨前主席洪秀柱上周五（6日）親自參觀展覽向張淑娟致敬。

張淑娟的畫展主題是「"尋" 梅花鹿與我」展示她的水墨與膠彩藝術作品，張淑娟介紹，美麗的「梅花鹿」給外界的印象是害羞、膽小、溫馴、聰明和平，「但牠其實是自我的一個內心心象寫照。」

張淑娟說，自己從小就是一個好動活潑，對周遭環境充滿了好奇，但同時內心其實也是一個非常膽小，而且對周遭環境極為敏感的人，自己絕對是喜好互動的人，所以習畫過程中，先經由西方繪畫媒材入門；如粉彩、水彩、古典油畫、油畫寫意乃至於生活人物題材的速寫、與靜物水果或花卉素描。整個繪畫學習過程中，自然而然地，也回到東方媒材的書法，與水墨世界及膠彩礦岩的使用。

張淑娟對所有創作媒材與技法都充滿了好奇心，也希望有所學習與領悟，猛然回頭，自我省思走過的繪畫23年頭，她說，「如果一定要作一個比方的話，我覺得自己的繪畫像極了，在森林中徜徉，自由自在逍遙遊的梅花鹿。」選用了「尋」這個字，主要是在作探尋自我，也試著在自己一生中，尋找此生的真正存在的價值與意義，並希望成為更好的自己。

洪秀柱上周五親自參觀畫展，除了欣賞張淑娟的作品，也為她加油打氣。洪秀柱稱讚張淑娟人美心善又勇敢，張淑娟也特別拿著自己的青花作瓷器向洪秀柱說明她的創作理念，藉由用優雅的青花作瓷器繪畫創作，讓曾經打動全球無數人的青花瓷，只用最簡單的單一青花色，來表達對於藝術創作的感動與美好，一如宋朝文人水墨世界的單純與美好、平淡天真，歲月靜好，相信美是生命與靈魂最好的禮物。

張淑娟自述，在繪畫的世界，希望能找到自己，並安靜自在的作自己，「因為我相信藝術是一生的修行。」

前中國小姐張淑娟的梅花鹿畫作。圖／記者陳洛薇攝
前中國小姐張淑娟的梅花鹿畫作。圖／記者陳洛薇攝
前中國小姐張淑娟舉辦個人畫展，國民黨前主席洪秀柱親臨打氣。圖／記者陳洛薇攝
前中國小姐張淑娟舉辦個人畫展，國民黨前主席洪秀柱親臨打氣。圖／記者陳洛薇攝

張淑娟 梅花鹿 洪秀柱

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