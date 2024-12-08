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港人反送中後赴台創作 人權海報設計競賽獲銅獎

中央社／ 台北8日電

在台灣讀美術系研究所的香港人Jasmine Leung今天在2024人權海報設計競賽獲獎。她說，經歷反送中運動後，她想到有民主自由的地方讀書，因此隻身到台灣，創作發揮機會也更多。

國家人權委員會今天在象徵性別平權的西門紅樓舉辦「Color Our Rights：2024人權海報設計競賽」頒獎典禮，今年競賽以「平等不歧視」為主題，共有1365份來自全球參賽作品，並分別以學生組、社會組頒發前3名與佳作得主。

包括國家人權委員會主委陳菊、人權會副主委王幼玲、委員葉大華、紀惠容，以及監察院副院長李鴻鈞與秘書長李俊俋均出席。

以作品「我們只在洗衣時才區分顏色」獲學生組銅獎的香港人Jasmine Leung告訴中央社記者，她有經歷過香港2019年反送中運動，當時她還是大學生，因為想到有民主自由的地方讀書，因此自香港的大學建築系畢業後，2021年隻身到台灣讀美術系研究所。

Jasmine Leung說，香港與台灣氛圍有滿大差異，在台灣生活與環境都比較自由、舒服，她創作起來比較適應，在台灣發揮機會比較多。

針對作品發想部分，Jasmine Leung表示，她從小在香港讀書時會遇到各種不同膚色的朋友，因此以此為主軸，又聯想到她剛來台灣第1年住處沒有洗衣機，必須到自助洗衣店洗衣服，也為了將有顏色的衣服與黑白衣服分開洗，她1週要去洗衣店2次。

Jasmine Leung認為，區分顏色應只限於洗衣的日常生活操作，而不應該發生在人與人的互動中。

陳菊致詞表示，今年首度透過台灣駐外使館全面對國際徵件，包括芬蘭、英國、葡萄牙、印尼、越南與新加坡都有作品參賽，中國和香港也有年輕創作者寄來對人權的詮釋和訴求。

陳菊表示，透過創意和新世代觀點，將複雜、不討喜的人權議題以圖像傳達，期待社會的不平等、不人權可以更被看見和理解。

陳菊說，為讓更多人權圖像被看見，人權海報設計競賽從設立至今所有得獎作品，將集結在國家人權委員會官方網站以推廣人權教育，並無償授權公益使用，而每1張海報的公開使用也必須標示創作者姓名，讓好的創作者更被世界看見。

人權 反送中 陳菊 香港

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